النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

104 حالات جديدة.. "كورونا" يرفع عدد إصاباته في الجزائر إلى 10.154

إجمالي الوفيات بلغ 707

سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10154 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، أنه جرى إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 707 وفيات.


وأضاف أن اللجنة سجلت شفاء 86 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6717 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
104 حالات جديدة.. "كورونا" يرفع عدد إصاباته في الجزائر إلى 10.154
سبق

سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10154 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، أنه جرى إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 707 وفيات.


وأضاف أن اللجنة سجلت شفاء 86 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6717 حالة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:38 PM

104 حالات جديدة.. "كورونا" يرفع عدد إصاباته في الجزائر إلى 10.154

إجمالي الوفيات بلغ 707

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
267

سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10154 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، أنه جرى إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 707 وفيات.


وأضاف أن اللجنة سجلت شفاء 86 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6717 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,382
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,350
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,983

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة