104 حالات جديدة.. "كورونا" يرفع عدد إصاباته في الجزائر إلى 10.154

إجمالي الوفيات بلغ 707

سجلت الجزائر، اليوم (الأحد)، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10154 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، أنه جرى إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 707 وفيات.





وأضاف أن اللجنة سجلت شفاء 86 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6717 حالة.