"العيسى" داعياً إلى المواجهة: التحرش والعنف لم يتحولا في مدارسنا إلى ظاهرتين

أشاد بقانون مكافحة التحرش وأوضح: لا تنقصنا الأنظمة وإنما الدور التنفيذي المتكامل

‏أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن التحرش والعنف في مدارسنا سلوكيات فردية لم تتحول إلى ظواهر؛ داعياً في هذا الصدد إلى مواجهتها بشكل مباشر؛ مشدداً على أهمية ودور قانون مكافحة جريمة التحرش الذي دخل حيز التنفيذ في معالجة ومحاربة تلك السلوكيات السلبية.

جاء ذلك خلال ‏رعايته اليوم بمقر وزارة التعليم، ورشة عمل "الدور الإعلامي في رفع مستوى الوعي حول جرائم الخطف والتحرش"؛ بهدف عرض التجارب المحلية ودور المدرسة والأسرة والمجتمع في مكافحة جريمة التحرش، بحضور وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد وعدد من الأكاديميين والإعلاميين والكتّاب.

وقال "العيسى": "‏لا تنقصنا الأنظمة والتشريعات؛ وإنما الدور التنفيذي المتكامل بين كل المؤسسات، ودورنا المباشر في مؤسسات التعليم هو تعزيز القيم الإيجابية ونبذ القيم السلبية ومحاربتها وخاصة العنف والتحرش".

وأضاف: "تنظيم هذه الورشة في هذا الوقت يشكل بداية للاستعداد للعام الدراسي المقبل"؛ ‏مشيراً إلى أهمية تناول موضوع التحرش والعنف؛ وبالتالي الحاجة إلى دعم كل الجهود للخروج بجملة من التوصيات التي تساعدنا في تفعيل دور الوزارة والمدارس في مواجهة هذه السلوكيات السلبية.

ونوّه الوزير بأن صدور قانون مكافحة جريمة التحرش يساعد كثيراً في معالجة ومحاربة تلك السلوكيات؛ لافتاً إلى أن التحرش والعنف سلوكيات فردية لم تتحول إلى ظواهر وقال: "أنا لا أقول إنها ظواهر؛ فهي لم تتحول إلى ظاهرة في المدارس؛ وإنما هي بعض السلوكيات الفردية التي نحتاج إلى مواجهتها بشكل مباشر من قِبَل الإشراف".