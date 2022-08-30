مساعد وزير الدفاع يستعرض مع وزير الاستحواذ الكوري التعاون المشترك

ناقش أهم القضايا ذات الاهتمام المتبادل

استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا الجنوبية "إن هو كانغ".

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث التعاون بين البلدَيْن الصديقَيْن.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم أحمد السويد، والملحق العسكري لسفارة المملكة في سيؤول العقيد البحري الطيار الركن سامي بن عبدالله العبدالله.

كما حضره من الجانب الكوري الجنوبي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جون يونغ بارك، ومدير قسم التعاون لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط العقيد شونهيون ين، والملحق العسكري لسفارة جمهورية كوريا في المملكة العقيد تاكين كيم.