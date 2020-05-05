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كورونا في إفريقيا: 44 ألف إصابة و1801 وفاة و14921 حالة تعافٍ

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا، إلى 44 ألفاً و483 حالة إصابة مؤكّدة.

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم، بأن عدد الوفيات بلغ 1801 حالة وفاة، و14921 حالة تعافٍ.

وتتصدّر جنوب إفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في إفريقيا: 44 ألف إصابة و1801 وفاة و14921 حالة تعافٍ
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا، إلى 44 ألفاً و483 حالة إصابة مؤكّدة.

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم، بأن عدد الوفيات بلغ 1801 حالة وفاة، و14921 حالة تعافٍ.

وتتصدّر جنوب إفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:24 AM

كورونا في إفريقيا: 44 ألف إصابة و1801 وفاة و14921 حالة تعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا، إلى 44 ألفاً و483 حالة إصابة مؤكّدة.

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم، بأن عدد الوفيات بلغ 1801 حالة وفاة، و14921 حالة تعافٍ.

وتتصدّر جنوب إفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر.

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