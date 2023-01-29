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بلدية بارق تغلق مطعماً ومخبزاً وتصادر لحوماً فاسدة

في جولة تفتيشية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة "

نفذ مكتب خدمات جمعة ربيعة ببلدية محافظة بارق اليوم جولة تفتيشية ضمن حملة " غذاؤكم أمانة " على المطاعم والمخابز في مركز جمعة ربيعة رصدت خلالها 10 مخالفات صحية وأغلقت مطعماً ومخبزاً وصادرت 9 كيلو من اللحوم الفاسدة.

وأوضح رئيس مكتب خدمات جمعة ربيعة علي صاحب العمري أنه بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي باستمرار حملة غذاؤكم أمانة قام المراقبون الصحيون في المكتب بجولة تفتيشية على المطاعم والمخابز في المركز، والتي أسفرت عن رصد 10 مخالفات صحية ومصادرة 9 كيلو من لحوم الدجاج الفاسدة و30 لوحاً خشبياً غير صالحة للاستخدام، كما أسفرت الجولة عن إغلاق مطعم ومخبز.

وأشار العمري أنه سيتم معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح، وأكد استمرار الجولات الصباحية والمسائية في مركز جمعة ربيعة ومركز سيالة والسليم على جميع المحلات الصحية.

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بلدية بارق تغلق مطعماً ومخبزاً وتصادر لحوماً فاسدة
سبق

نفذ مكتب خدمات جمعة ربيعة ببلدية محافظة بارق اليوم جولة تفتيشية ضمن حملة " غذاؤكم أمانة " على المطاعم والمخابز في مركز جمعة ربيعة رصدت خلالها 10 مخالفات صحية وأغلقت مطعماً ومخبزاً وصادرت 9 كيلو من اللحوم الفاسدة.

وأوضح رئيس مكتب خدمات جمعة ربيعة علي صاحب العمري أنه بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي باستمرار حملة غذاؤكم أمانة قام المراقبون الصحيون في المكتب بجولة تفتيشية على المطاعم والمخابز في المركز، والتي أسفرت عن رصد 10 مخالفات صحية ومصادرة 9 كيلو من لحوم الدجاج الفاسدة و30 لوحاً خشبياً غير صالحة للاستخدام، كما أسفرت الجولة عن إغلاق مطعم ومخبز.

وأشار العمري أنه سيتم معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح، وأكد استمرار الجولات الصباحية والمسائية في مركز جمعة ربيعة ومركز سيالة والسليم على جميع المحلات الصحية.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:22 PM

بلدية بارق تغلق مطعماً ومخبزاً وتصادر لحوماً فاسدة

في جولة تفتيشية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة "

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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نفذ مكتب خدمات جمعة ربيعة ببلدية محافظة بارق اليوم جولة تفتيشية ضمن حملة " غذاؤكم أمانة " على المطاعم والمخابز في مركز جمعة ربيعة رصدت خلالها 10 مخالفات صحية وأغلقت مطعماً ومخبزاً وصادرت 9 كيلو من اللحوم الفاسدة.

وأوضح رئيس مكتب خدمات جمعة ربيعة علي صاحب العمري أنه بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي باستمرار حملة غذاؤكم أمانة قام المراقبون الصحيون في المكتب بجولة تفتيشية على المطاعم والمخابز في المركز، والتي أسفرت عن رصد 10 مخالفات صحية ومصادرة 9 كيلو من لحوم الدجاج الفاسدة و30 لوحاً خشبياً غير صالحة للاستخدام، كما أسفرت الجولة عن إغلاق مطعم ومخبز.

وأشار العمري أنه سيتم معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح، وأكد استمرار الجولات الصباحية والمسائية في مركز جمعة ربيعة ومركز سيالة والسليم على جميع المحلات الصحية.

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