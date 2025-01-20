النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تطالب بإنهاء وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا

"ماكرون" دعا الأمم المتحدة لطرح شروط هدنة

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، بإنهاء وجود المقاتلين السوريين والأجانب في العاصمة الليبية طرابلس على الفور.

وقال "ماكرون" في كلمته أمام مؤتمر السلام في ليبيا ببرلين: "إن على الأمم المتحدة التفاوض حول شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة من أي من الطرفين المتحاربين"، وفقًا لـ"رويترز".

ولم يشر الرئيس الفرنسي إلى تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر صوب طرابلس، أو إلى تقليص إنتاج النفط.

ليبيا الرئيس الفرنسي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا تطالب بإنهاء وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا
سبق

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، بإنهاء وجود المقاتلين السوريين والأجانب في العاصمة الليبية طرابلس على الفور.

وقال "ماكرون" في كلمته أمام مؤتمر السلام في ليبيا ببرلين: "إن على الأمم المتحدة التفاوض حول شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة من أي من الطرفين المتحاربين"، وفقًا لـ"رويترز".

ولم يشر الرئيس الفرنسي إلى تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر صوب طرابلس، أو إلى تقليص إنتاج النفط.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
08:48 PM

فرنسا تطالب بإنهاء وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا

"ماكرون" دعا الأمم المتحدة لطرح شروط هدنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,744

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، بإنهاء وجود المقاتلين السوريين والأجانب في العاصمة الليبية طرابلس على الفور.

وقال "ماكرون" في كلمته أمام مؤتمر السلام في ليبيا ببرلين: "إن على الأمم المتحدة التفاوض حول شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة من أي من الطرفين المتحاربين"، وفقًا لـ"رويترز".

ولم يشر الرئيس الفرنسي إلى تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر صوب طرابلس، أو إلى تقليص إنتاج النفط.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,065
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,486
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,123

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة