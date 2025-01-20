فرنسا تطالب بإنهاء وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا

"ماكرون" دعا الأمم المتحدة لطرح شروط هدنة

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، بإنهاء وجود المقاتلين السوريين والأجانب في العاصمة الليبية طرابلس على الفور.



وقال "ماكرون" في كلمته أمام مؤتمر السلام في ليبيا ببرلين: "إن على الأمم المتحدة التفاوض حول شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة من أي من الطرفين المتحاربين"، وفقًا لـ"رويترز".



ولم يشر الرئيس الفرنسي إلى تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر صوب طرابلس، أو إلى تقليص إنتاج النفط.