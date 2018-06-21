وفق خطة أمنية محكمة.. شرطة المدينة تطيح بسارقي عملاء البنوك

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بعصابة متابعي وسارقي عملاء البنوك، إذ نفذوا جرائم مختلفة قبل أن تتم الإطاحة بهم، حيث تمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وتفصيلاً، تلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة معلومات عن تسجيل أربعة بلاغات لعملاء البنوك مفادها أنهم بعد خروجهم من البنك وبحوزتهم مبالغ مالية وعند وصولهم إلى الجهة التي يرغبونها يحضر لهم أشخاص يوهمونهم بأن هناك عطلاً في السيارة ويقوم شخص آخر بسرقة المبلغ المالي الذي تم صرفه من البنك من سيارة المجني عليه، وتم تشكيل فريق عمل بحثي احترافي للبحث والتحري حول هذه القضايا ونشاط المتهمين وكيفية تنفيذ جرائمهم وطريقة اختيار ضحاياهم والتي اعتمدت على مراقبة عملاء البنوك.

وأكدت المصادر أنه وفق خطة أمنية محكمة تم القبض على أفراد العصابة ومجموع المبالغ المالية التي سرقوها تفوق الستين ألف ريال، وقد تعرف أصحاب المبالغ المسروقة على الجناة، مؤكدين أنهم هم الذين قاموا بسرقتهم، وتم ضبط مبالغ مالية معهم من المسروقات وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة.