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"الشهراني" ينال الدكتوراه من أستراليا

حصل الزميل سعيد الشهراني، محرر جريدة الرياض وعضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة فلندرز الأسترالية.

"سبق" تبارك للدكتور الشهراني حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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"الشهراني" ينال الدكتوراه من أستراليا
سبق

حصل الزميل سعيد الشهراني، محرر جريدة الرياض وعضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة فلندرز الأسترالية.

"سبق" تبارك للدكتور الشهراني حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:15 AM

"الشهراني" ينال الدكتوراه من أستراليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الزميل سعيد الشهراني، محرر جريدة الرياض وعضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة فلندرز الأسترالية.

"سبق" تبارك للدكتور الشهراني حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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