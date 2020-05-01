"الشهراني" ينال الدكتوراه من أستراليا

حصل الزميل سعيد الشهراني، محرر جريدة الرياض وعضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة فلندرز الأسترالية.
"سبق" تبارك للدكتور الشهراني حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
حصل الزميل سعيد الشهراني، محرر جريدة الرياض وعضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة فلندرز الأسترالية.
"سبق" تبارك للدكتور الشهراني حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
حصل الزميل سعيد الشهراني، محرر جريدة الرياض وعضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة فلندرز الأسترالية.
"سبق" تبارك للدكتور الشهراني حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
حصل الزميل سعيد الشهراني، محرر جريدة الرياض وعضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة فلندرز الأسترالية.
"سبق" تبارك للدكتور الشهراني حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.