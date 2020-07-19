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"بلدية العزيزية" بجدة تُتلف 24 بسطة وعربة خضار لباعة جائلين

ضِمن خطتها لمنع الظواهر السلبية والعشوائيات وانتشار فيروس كورونا

أتلفت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 24 بسطة وعربة خضار، ضِمن أعمالها في مكافحة الباعة الجائلين في عدد من الأحياء، في نطاق عملها، بمساندة الجهات الأمنية؛ لمنع الظواهر السلبية ومحاربة تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي أن الفِرَق الميدانية باشرت المواقع وصادرت الخضروات والفواكه.

ولفت الشافعي إلى أن الحملة لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين داخل الحي السكني والميادين والشوارع؛ مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتحقيق الرقابة الفعالة والحد من الظواهر السلبية؛ منعًا لتفشي فيروس كورونا الجديد من خلال تكثيف وجود مفتشيها في الأماكن والميادين الرئيسية، واستمرارية الحملات على شوارع وأحياء النطاق.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية العزيزية" بجدة تُتلف 24 بسطة وعربة خضار لباعة جائلين
سبق

أتلفت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 24 بسطة وعربة خضار، ضِمن أعمالها في مكافحة الباعة الجائلين في عدد من الأحياء، في نطاق عملها، بمساندة الجهات الأمنية؛ لمنع الظواهر السلبية ومحاربة تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي أن الفِرَق الميدانية باشرت المواقع وصادرت الخضروات والفواكه.

ولفت الشافعي إلى أن الحملة لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين داخل الحي السكني والميادين والشوارع؛ مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتحقيق الرقابة الفعالة والحد من الظواهر السلبية؛ منعًا لتفشي فيروس كورونا الجديد من خلال تكثيف وجود مفتشيها في الأماكن والميادين الرئيسية، واستمرارية الحملات على شوارع وأحياء النطاق.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
01:52 PM

"بلدية العزيزية" بجدة تُتلف 24 بسطة وعربة خضار لباعة جائلين

ضِمن خطتها لمنع الظواهر السلبية والعشوائيات وانتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أتلفت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 24 بسطة وعربة خضار، ضِمن أعمالها في مكافحة الباعة الجائلين في عدد من الأحياء، في نطاق عملها، بمساندة الجهات الأمنية؛ لمنع الظواهر السلبية ومحاربة تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي أن الفِرَق الميدانية باشرت المواقع وصادرت الخضروات والفواكه.

ولفت الشافعي إلى أن الحملة لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين داخل الحي السكني والميادين والشوارع؛ مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتحقيق الرقابة الفعالة والحد من الظواهر السلبية؛ منعًا لتفشي فيروس كورونا الجديد من خلال تكثيف وجود مفتشيها في الأماكن والميادين الرئيسية، واستمرارية الحملات على شوارع وأحياء النطاق.

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