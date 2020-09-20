انتقل إلى رحمة الله سلمان بن محمد المحيا. وسوف تكون الصلاة عليه اليوم الأحد الموافق 1442/2/3 بعد صلاة العصر -بإذن الله- بمقبرة شمال الرياض.
المحيا إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله سلمان بن محمد المحيا. وسوف تكون الصلاة عليه اليوم الأحد الموافق 1442/2/3 بعد صلاة العصر -بإذن الله- بمقبرة شمال الرياض.
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المحيا إلى رحمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-20
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
12:53 AM
المحيا إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله سلمان بن محمد المحيا. وسوف تكون الصلاة عليه اليوم الأحد الموافق 1442/2/3 بعد صلاة العصر -بإذن الله- بمقبرة شمال الرياض.
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