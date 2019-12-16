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الأهلي يواصل التحضير لملاقاة ضمك .. والبلايلي يغادر إلى الجزائر

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة "ضمك" مساء يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

عقد مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس محاضرة نظرية قبيل بداية الحصة التدريبية، شرح من خلالها النهج الفني المطلوب تنفيذه وبرنامج الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة.

قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، فيما واصل الرباعي عمر السومة وسعيد المولد وخالد البركة، ومحمد خبراني البرنامج التأهيلي المعد لهم من رئيس الجهاز الطبي بالنادي الدكتور حاتم جمعة.


غادر محترف الفريق الكروي الأول الجزائري يوسف بلايلي إلى بلاده، وذلك للاطمئنان على والدته التي أجرت عملية جراحية فيما تقرر أن يعود اللاعب إلى جدة غدًا الاثنين.

الأهلي ضمك ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواصل التحضير لملاقاة ضمك .. والبلايلي يغادر إلى الجزائر
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة "ضمك" مساء يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

عقد مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس محاضرة نظرية قبيل بداية الحصة التدريبية، شرح من خلالها النهج الفني المطلوب تنفيذه وبرنامج الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة.

قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، فيما واصل الرباعي عمر السومة وسعيد المولد وخالد البركة، ومحمد خبراني البرنامج التأهيلي المعد لهم من رئيس الجهاز الطبي بالنادي الدكتور حاتم جمعة.


غادر محترف الفريق الكروي الأول الجزائري يوسف بلايلي إلى بلاده، وذلك للاطمئنان على والدته التي أجرت عملية جراحية فيما تقرر أن يعود اللاعب إلى جدة غدًا الاثنين.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
10:40 PM

الأهلي يواصل التحضير لملاقاة ضمك .. والبلايلي يغادر إلى الجزائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة "ضمك" مساء يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

عقد مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس محاضرة نظرية قبيل بداية الحصة التدريبية، شرح من خلالها النهج الفني المطلوب تنفيذه وبرنامج الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة.

قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، فيما واصل الرباعي عمر السومة وسعيد المولد وخالد البركة، ومحمد خبراني البرنامج التأهيلي المعد لهم من رئيس الجهاز الطبي بالنادي الدكتور حاتم جمعة.


غادر محترف الفريق الكروي الأول الجزائري يوسف بلايلي إلى بلاده، وذلك للاطمئنان على والدته التي أجرت عملية جراحية فيما تقرر أن يعود اللاعب إلى جدة غدًا الاثنين.

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