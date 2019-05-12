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جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد وضوابط التحويل الإلكتروني بين الكليات

مفاضلة التحويل من الكليات الصحية إلى كلية الطب تتم بناء على النسبة المحولة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية، عن موعد فتح خدمة التحويل الإلكتروني بين الكليات عبر الخدمة الذاتية للطالب؛ وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8/ 10/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 10/ 1441هـ.

واشترطت العمادة في المتقدم للتحويل، أن يكون قد أمضى الطالب فصلًا دراسيًّا على الأقل في الكلية التي يرغب في التحويل منها؛ بحيث لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها عن (12) وحدة معتمدة، وألا يكون منقطعًا أو مؤجلًا أًو معتذرًا عن الدراسة من الكلية التي يرغب في التحويل منها، وألا يقل معدله التراكمي عند التحويل عن (2.00 من 5)، وأن لا يكون المتقدم قد اجتاز في كليته ما يزيد على نصف متطلبات البرنامج (50%) من الخطة الدراسية، كما يُسمح بالتحويل بين كليات الجامعة مرة واحدة فقط طيلة مدة الدراسة الجامعية، وتوفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها، ولا يقبل التحويل من الكليات غير الصحية للكليات الصحية، كما يقبل تحويل طالب كليات العلوم إلى كليات الهندسة بعد إتمام متطلبات برنامج السنة التحضيرية إن وجدت بنجاح، وبعد مضيّ فصلين دراسيين على الأقل؛ بحيث لا يقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب عن (24) وحدة منها (12) وحدة من مواد التخصص.

وبيّنت العمادة أن مفاضلة التحويل من الكليات الصحية إلى كلية الطب تتم بناء على النسبة المحولة (المعدل + النسبة الموزونة)، ويحق لطالب كلية المجتمع التحويل إلى كلية أخرى تمنح درجة البكالوريوس يُشترط حصول الطالب على معدل (4.50) فأعلى، وألا تقل مدة دراسته في كلية المجتمع عن سنة دراسية كاملة على الأقل.

جامعة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد وضوابط التحويل الإلكتروني بين الكليات
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية، عن موعد فتح خدمة التحويل الإلكتروني بين الكليات عبر الخدمة الذاتية للطالب؛ وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8/ 10/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 10/ 1441هـ.

واشترطت العمادة في المتقدم للتحويل، أن يكون قد أمضى الطالب فصلًا دراسيًّا على الأقل في الكلية التي يرغب في التحويل منها؛ بحيث لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها عن (12) وحدة معتمدة، وألا يكون منقطعًا أو مؤجلًا أًو معتذرًا عن الدراسة من الكلية التي يرغب في التحويل منها، وألا يقل معدله التراكمي عند التحويل عن (2.00 من 5)، وأن لا يكون المتقدم قد اجتاز في كليته ما يزيد على نصف متطلبات البرنامج (50%) من الخطة الدراسية، كما يُسمح بالتحويل بين كليات الجامعة مرة واحدة فقط طيلة مدة الدراسة الجامعية، وتوفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها، ولا يقبل التحويل من الكليات غير الصحية للكليات الصحية، كما يقبل تحويل طالب كليات العلوم إلى كليات الهندسة بعد إتمام متطلبات برنامج السنة التحضيرية إن وجدت بنجاح، وبعد مضيّ فصلين دراسيين على الأقل؛ بحيث لا يقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب عن (24) وحدة منها (12) وحدة من مواد التخصص.

وبيّنت العمادة أن مفاضلة التحويل من الكليات الصحية إلى كلية الطب تتم بناء على النسبة المحولة (المعدل + النسبة الموزونة)، ويحق لطالب كلية المجتمع التحويل إلى كلية أخرى تمنح درجة البكالوريوس يُشترط حصول الطالب على معدل (4.50) فأعلى، وألا تقل مدة دراسته في كلية المجتمع عن سنة دراسية كاملة على الأقل.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:32 PM

جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد وضوابط التحويل الإلكتروني بين الكليات

مفاضلة التحويل من الكليات الصحية إلى كلية الطب تتم بناء على النسبة المحولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية، عن موعد فتح خدمة التحويل الإلكتروني بين الكليات عبر الخدمة الذاتية للطالب؛ وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8/ 10/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 10/ 1441هـ.

واشترطت العمادة في المتقدم للتحويل، أن يكون قد أمضى الطالب فصلًا دراسيًّا على الأقل في الكلية التي يرغب في التحويل منها؛ بحيث لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها عن (12) وحدة معتمدة، وألا يكون منقطعًا أو مؤجلًا أًو معتذرًا عن الدراسة من الكلية التي يرغب في التحويل منها، وألا يقل معدله التراكمي عند التحويل عن (2.00 من 5)، وأن لا يكون المتقدم قد اجتاز في كليته ما يزيد على نصف متطلبات البرنامج (50%) من الخطة الدراسية، كما يُسمح بالتحويل بين كليات الجامعة مرة واحدة فقط طيلة مدة الدراسة الجامعية، وتوفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها، ولا يقبل التحويل من الكليات غير الصحية للكليات الصحية، كما يقبل تحويل طالب كليات العلوم إلى كليات الهندسة بعد إتمام متطلبات برنامج السنة التحضيرية إن وجدت بنجاح، وبعد مضيّ فصلين دراسيين على الأقل؛ بحيث لا يقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب عن (24) وحدة منها (12) وحدة من مواد التخصص.

وبيّنت العمادة أن مفاضلة التحويل من الكليات الصحية إلى كلية الطب تتم بناء على النسبة المحولة (المعدل + النسبة الموزونة)، ويحق لطالب كلية المجتمع التحويل إلى كلية أخرى تمنح درجة البكالوريوس يُشترط حصول الطالب على معدل (4.50) فأعلى، وألا تقل مدة دراسته في كلية المجتمع عن سنة دراسية كاملة على الأقل.

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