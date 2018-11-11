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مكة المكرمة.. إنهاء معاناة مريضة من ورم نادر في عصب العين

استغرقت العملية ٦ ساعات وأجراها فريق طبي متخصص.. حالتها جيدة

نجح فريق طبي متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -ممثلاً في قسميْ جراحة المخ والأعصاب وجراحة المناظير والجيوب الأنفية- في إنهاء معاناة مريضة من الجنسية المغربية في العقد الثالث من العمر، كانت تشكو من ضعف متفاقم في الإبصار بالعين اليسرى لمدة ٦ أشهر؛ إثر ورم نادر بعصب العين.

واستقبلت المدينة الطبية بقسم جراحة المخ والأعصاب المريضةَ، وعند القيام بالفحوصات اللازمة التي شملت تحاليل وأشعات مقطعية ورنيناً مغناطيسياً؛ اتضح من خلالها أن المريضة تعاني من وجود ورم نادر في عصب العين في قاع الجمجمة ممتد إلى الغدة النخامية.

ووضع الفريق الطبي خطة العلاج، التي تَقرر فيها استئصال الورم عن طريق منظار الأنف والجيوب الأنفية عالي الدقة، وصولاً إلى عظم قاع الجمجمة، ومن ثم استئصال الورم المتصل بعصب الإبصار.

وتم تجهيز وإدخال المريضة لغرفة العمليات مع الفريق الطبي المكون من: استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور سلطان الصيعري، واستشاري مساعد الدكتور يسري الهمص، واستشاري جراحة مناظير الأنف وقاع الجمجمة الدكتور عمر أحمد أبو سليمان، والاستشاري المشارك الدكتورة سمية حسني مؤذن؛ حيث تم -ولله الحمد- استئصال الورم بنسبة كبيرة، ومن ثم عمل ترقيع لعظم قاع الجمجمة؛ لمنع تسرب السائل النخاعي، وقد استغرقت العملية ما يقارب ست ساعات، وبفضل الله تمت بنجاح وبدون أي مضاعفات، ومن ثم غادرت المريضة بعد استكمال فترة النقاهة في المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن المدينة الطبية تُجري العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة، تضاهي مثيلاتها عالمياً، وبنسب نجاح عالية نظير ما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.

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مكة المكرمة.. إنهاء معاناة مريضة من ورم نادر في عصب العين
سبق

نجح فريق طبي متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -ممثلاً في قسميْ جراحة المخ والأعصاب وجراحة المناظير والجيوب الأنفية- في إنهاء معاناة مريضة من الجنسية المغربية في العقد الثالث من العمر، كانت تشكو من ضعف متفاقم في الإبصار بالعين اليسرى لمدة ٦ أشهر؛ إثر ورم نادر بعصب العين.

واستقبلت المدينة الطبية بقسم جراحة المخ والأعصاب المريضةَ، وعند القيام بالفحوصات اللازمة التي شملت تحاليل وأشعات مقطعية ورنيناً مغناطيسياً؛ اتضح من خلالها أن المريضة تعاني من وجود ورم نادر في عصب العين في قاع الجمجمة ممتد إلى الغدة النخامية.

ووضع الفريق الطبي خطة العلاج، التي تَقرر فيها استئصال الورم عن طريق منظار الأنف والجيوب الأنفية عالي الدقة، وصولاً إلى عظم قاع الجمجمة، ومن ثم استئصال الورم المتصل بعصب الإبصار.

وتم تجهيز وإدخال المريضة لغرفة العمليات مع الفريق الطبي المكون من: استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور سلطان الصيعري، واستشاري مساعد الدكتور يسري الهمص، واستشاري جراحة مناظير الأنف وقاع الجمجمة الدكتور عمر أحمد أبو سليمان، والاستشاري المشارك الدكتورة سمية حسني مؤذن؛ حيث تم -ولله الحمد- استئصال الورم بنسبة كبيرة، ومن ثم عمل ترقيع لعظم قاع الجمجمة؛ لمنع تسرب السائل النخاعي، وقد استغرقت العملية ما يقارب ست ساعات، وبفضل الله تمت بنجاح وبدون أي مضاعفات، ومن ثم غادرت المريضة بعد استكمال فترة النقاهة في المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن المدينة الطبية تُجري العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة، تضاهي مثيلاتها عالمياً، وبنسب نجاح عالية نظير ما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:31 AM

مكة المكرمة.. إنهاء معاناة مريضة من ورم نادر في عصب العين

استغرقت العملية ٦ ساعات وأجراها فريق طبي متخصص.. حالتها جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -ممثلاً في قسميْ جراحة المخ والأعصاب وجراحة المناظير والجيوب الأنفية- في إنهاء معاناة مريضة من الجنسية المغربية في العقد الثالث من العمر، كانت تشكو من ضعف متفاقم في الإبصار بالعين اليسرى لمدة ٦ أشهر؛ إثر ورم نادر بعصب العين.

واستقبلت المدينة الطبية بقسم جراحة المخ والأعصاب المريضةَ، وعند القيام بالفحوصات اللازمة التي شملت تحاليل وأشعات مقطعية ورنيناً مغناطيسياً؛ اتضح من خلالها أن المريضة تعاني من وجود ورم نادر في عصب العين في قاع الجمجمة ممتد إلى الغدة النخامية.

ووضع الفريق الطبي خطة العلاج، التي تَقرر فيها استئصال الورم عن طريق منظار الأنف والجيوب الأنفية عالي الدقة، وصولاً إلى عظم قاع الجمجمة، ومن ثم استئصال الورم المتصل بعصب الإبصار.

وتم تجهيز وإدخال المريضة لغرفة العمليات مع الفريق الطبي المكون من: استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور سلطان الصيعري، واستشاري مساعد الدكتور يسري الهمص، واستشاري جراحة مناظير الأنف وقاع الجمجمة الدكتور عمر أحمد أبو سليمان، والاستشاري المشارك الدكتورة سمية حسني مؤذن؛ حيث تم -ولله الحمد- استئصال الورم بنسبة كبيرة، ومن ثم عمل ترقيع لعظم قاع الجمجمة؛ لمنع تسرب السائل النخاعي، وقد استغرقت العملية ما يقارب ست ساعات، وبفضل الله تمت بنجاح وبدون أي مضاعفات، ومن ثم غادرت المريضة بعد استكمال فترة النقاهة في المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن المدينة الطبية تُجري العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة، تضاهي مثيلاتها عالمياً، وبنسب نجاح عالية نظير ما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.

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