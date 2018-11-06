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الرياض.. مجهولون يعتدون بالضرب على سائق آسيوي ويسرقون مركبته

استعملوا السلاح الأبيض وفرّوا من المكان.. والشرطة تتسلم القضية

هاجمَ مجموعة من الجُناة، اليوم الثلاثاء بالرياض، "سائقاً" آسيوياً، واعتدوا عليه بالضرب، مُلحقين به إصابة نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج، فيما تمكّنَ أحدهم من سرقة مركبة وهاتف السائق، وفرّوا هاربين من الموقع، قبل أن تبدأ الجهات الأمنية مهامها في البحث عنهم.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من كفيل السائق، فإن الأخير كان يقوم بغسل المركبة صباح اليوم الثلاثاء، عند منزلهم الكائن في حي الدريهمية جنوبي الرياض، وأثناء ذلك حضرت مركبة من نوع ليموزين يستقلها أربعة إشخاص، أحدهم يرتدي ثوباً أبيض، والبقية بالزي الرياضي، حيث نزل الأول مُتجهاً نحو السائق حاملاً بيده سلاحاً أبيض عبارة عن آلة حادة أشبه بـ"الساطور"، واعتدى على السائق ضرباً بقاعدة السلاح في كتفه الأيسر، مُحدثاً به إصابة.

وأضافوا: تمكّن المعتدي من سرقة مفتاح المركبة من السائق، وهاتفه الجوال، وفرّ بها هارباً لمكانٍ غير معلوم، كذلك لحقه بقية اللصوص بالمركبة الأخرى، قبل أن يستنجد السائق بكفيله، ليتم بعدها إبلاغ الأمن، والذي حضر واستمع لأقوال السائق، ووثقَ ذلك بمحضر رسمي، مع إحالة السائق لمستشفى الملك سلمان؛ للاطمئنان عليه جراء الاصابة التي لحقت به.

وتسلمَ مركز شرطة السويدي بالرياض ملف القضية ومتابعتها من حيث البحث عن الجُناة، وفقَ ما تمت الإفادة به.

وبحسب معلومات فإن كفيلي السائق كانوا قد اتصلوا على جواله المسروق ورد عليهم الجاني بقوله: "والله لأفر بالسيارة"، وبعدها أغلق الهاتف، في حين ذكر جيران مالك المركبة أن سرقات المركبات تكررت في الحي، وأنَهم سيضطرون لتركيب كاميرات مراقبة على منازلهم.

يُشار إلى أنَ مالك المركبة مُتقاعد، وقبل أسابيع تعرض لجلطة أقعدته على كرسي ولا يستطيع التحرك، وهو ما دعاه للاستعانة بسائق بعد أن اقترضَ قرضاً بنكياً لشراء المركبة المسروقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. مجهولون يعتدون بالضرب على سائق آسيوي ويسرقون مركبته
سبق

هاجمَ مجموعة من الجُناة، اليوم الثلاثاء بالرياض، "سائقاً" آسيوياً، واعتدوا عليه بالضرب، مُلحقين به إصابة نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج، فيما تمكّنَ أحدهم من سرقة مركبة وهاتف السائق، وفرّوا هاربين من الموقع، قبل أن تبدأ الجهات الأمنية مهامها في البحث عنهم.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من كفيل السائق، فإن الأخير كان يقوم بغسل المركبة صباح اليوم الثلاثاء، عند منزلهم الكائن في حي الدريهمية جنوبي الرياض، وأثناء ذلك حضرت مركبة من نوع ليموزين يستقلها أربعة إشخاص، أحدهم يرتدي ثوباً أبيض، والبقية بالزي الرياضي، حيث نزل الأول مُتجهاً نحو السائق حاملاً بيده سلاحاً أبيض عبارة عن آلة حادة أشبه بـ"الساطور"، واعتدى على السائق ضرباً بقاعدة السلاح في كتفه الأيسر، مُحدثاً به إصابة.

وأضافوا: تمكّن المعتدي من سرقة مفتاح المركبة من السائق، وهاتفه الجوال، وفرّ بها هارباً لمكانٍ غير معلوم، كذلك لحقه بقية اللصوص بالمركبة الأخرى، قبل أن يستنجد السائق بكفيله، ليتم بعدها إبلاغ الأمن، والذي حضر واستمع لأقوال السائق، ووثقَ ذلك بمحضر رسمي، مع إحالة السائق لمستشفى الملك سلمان؛ للاطمئنان عليه جراء الاصابة التي لحقت به.

وتسلمَ مركز شرطة السويدي بالرياض ملف القضية ومتابعتها من حيث البحث عن الجُناة، وفقَ ما تمت الإفادة به.

وبحسب معلومات فإن كفيلي السائق كانوا قد اتصلوا على جواله المسروق ورد عليهم الجاني بقوله: "والله لأفر بالسيارة"، وبعدها أغلق الهاتف، في حين ذكر جيران مالك المركبة أن سرقات المركبات تكررت في الحي، وأنَهم سيضطرون لتركيب كاميرات مراقبة على منازلهم.

يُشار إلى أنَ مالك المركبة مُتقاعد، وقبل أسابيع تعرض لجلطة أقعدته على كرسي ولا يستطيع التحرك، وهو ما دعاه للاستعانة بسائق بعد أن اقترضَ قرضاً بنكياً لشراء المركبة المسروقة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
05:53 PM

الرياض.. مجهولون يعتدون بالضرب على سائق آسيوي ويسرقون مركبته

استعملوا السلاح الأبيض وفرّوا من المكان.. والشرطة تتسلم القضية

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فهد العتيبي - الرياض
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24,667

هاجمَ مجموعة من الجُناة، اليوم الثلاثاء بالرياض، "سائقاً" آسيوياً، واعتدوا عليه بالضرب، مُلحقين به إصابة نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج، فيما تمكّنَ أحدهم من سرقة مركبة وهاتف السائق، وفرّوا هاربين من الموقع، قبل أن تبدأ الجهات الأمنية مهامها في البحث عنهم.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من كفيل السائق، فإن الأخير كان يقوم بغسل المركبة صباح اليوم الثلاثاء، عند منزلهم الكائن في حي الدريهمية جنوبي الرياض، وأثناء ذلك حضرت مركبة من نوع ليموزين يستقلها أربعة إشخاص، أحدهم يرتدي ثوباً أبيض، والبقية بالزي الرياضي، حيث نزل الأول مُتجهاً نحو السائق حاملاً بيده سلاحاً أبيض عبارة عن آلة حادة أشبه بـ"الساطور"، واعتدى على السائق ضرباً بقاعدة السلاح في كتفه الأيسر، مُحدثاً به إصابة.

وأضافوا: تمكّن المعتدي من سرقة مفتاح المركبة من السائق، وهاتفه الجوال، وفرّ بها هارباً لمكانٍ غير معلوم، كذلك لحقه بقية اللصوص بالمركبة الأخرى، قبل أن يستنجد السائق بكفيله، ليتم بعدها إبلاغ الأمن، والذي حضر واستمع لأقوال السائق، ووثقَ ذلك بمحضر رسمي، مع إحالة السائق لمستشفى الملك سلمان؛ للاطمئنان عليه جراء الاصابة التي لحقت به.

وتسلمَ مركز شرطة السويدي بالرياض ملف القضية ومتابعتها من حيث البحث عن الجُناة، وفقَ ما تمت الإفادة به.

وبحسب معلومات فإن كفيلي السائق كانوا قد اتصلوا على جواله المسروق ورد عليهم الجاني بقوله: "والله لأفر بالسيارة"، وبعدها أغلق الهاتف، في حين ذكر جيران مالك المركبة أن سرقات المركبات تكررت في الحي، وأنَهم سيضطرون لتركيب كاميرات مراقبة على منازلهم.

يُشار إلى أنَ مالك المركبة مُتقاعد، وقبل أسابيع تعرض لجلطة أقعدته على كرسي ولا يستطيع التحرك، وهو ما دعاه للاستعانة بسائق بعد أن اقترضَ قرضاً بنكياً لشراء المركبة المسروقة.

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