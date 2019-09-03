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انتظام أكثر من 7340 متدرباً ومتدربةً بمنشآت التدريب التقني والمهني كافة بنجران

ببرامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية .. واستهداف  1769 متدرباً بأسبوع التهيئة

بدأ انتظام أكثر من (7340) متدرباً ومتدربةً في منشآت التدريب التقني والمهني كافة بمنطقة نجران في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية.

وصرح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار؛ بأن المتدربين والمتدربات بدأوا التدريب الفعلي والتهيئة منذ اليوم الأول, بينما استهدفت المنشآت التدريبية عدد (1769) متدرباً ومتدربةً من المقبولين لهذا الفصل التدريبي بأسبوع تهيئة تعرّفوا فيه على طرق التدريب والأنظمة واللوائح عن طريق برامج قامت بها وكالات المتدربين بالكليات والمعاهد بالتعاون مع المرشدين الأكاديميين في كل تخصص.

وأوضح آل جبار؛ أن انطلاق التدريب بجدية منذ يومه الأول جاء نتيجة تخطيط مسبق, وجهود متضافرة قام بها قادة ومنسوبو المنشآت حيث هيّأوا الورش والمعامل والقاعات والبيئة التدريبية في الإجازة الصيفية وأعقب ذلك مساعدة المتدربين في بناء جداولهم التدريبية عن طريق برنامج رايات.

وقدّم شكره وتقديره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ على حرصهما الدائم ومتابعتهما الحثيثة وتوجيهاتهما البناءة ودعم التدريب التقني والمهني في نجران ومحافظاتها.

كما قدّم آل جبار؛ شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد؛ ونائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ والنائب لسياسات الجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق؛ نظير متابعتهم ودعمهم الإدارة ومنشآتها التدريبية.

واختتم تصريحه بشكر قادة المنشآت بالمنطقة ومنسوبيهم على جهودهم التي بذلوها خلال أسابيع التهيئة, التي كان لها بالغ الأثر في انطلاق التدريب بفاعلية في يومه الأول.

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انتظام أكثر من 7340 متدرباً ومتدربةً بمنشآت التدريب التقني والمهني كافة بنجران
سبق

بدأ انتظام أكثر من (7340) متدرباً ومتدربةً في منشآت التدريب التقني والمهني كافة بمنطقة نجران في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية.

وصرح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار؛ بأن المتدربين والمتدربات بدأوا التدريب الفعلي والتهيئة منذ اليوم الأول, بينما استهدفت المنشآت التدريبية عدد (1769) متدرباً ومتدربةً من المقبولين لهذا الفصل التدريبي بأسبوع تهيئة تعرّفوا فيه على طرق التدريب والأنظمة واللوائح عن طريق برامج قامت بها وكالات المتدربين بالكليات والمعاهد بالتعاون مع المرشدين الأكاديميين في كل تخصص.

وأوضح آل جبار؛ أن انطلاق التدريب بجدية منذ يومه الأول جاء نتيجة تخطيط مسبق, وجهود متضافرة قام بها قادة ومنسوبو المنشآت حيث هيّأوا الورش والمعامل والقاعات والبيئة التدريبية في الإجازة الصيفية وأعقب ذلك مساعدة المتدربين في بناء جداولهم التدريبية عن طريق برنامج رايات.

وقدّم شكره وتقديره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ على حرصهما الدائم ومتابعتهما الحثيثة وتوجيهاتهما البناءة ودعم التدريب التقني والمهني في نجران ومحافظاتها.

كما قدّم آل جبار؛ شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد؛ ونائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ والنائب لسياسات الجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق؛ نظير متابعتهم ودعمهم الإدارة ومنشآتها التدريبية.

واختتم تصريحه بشكر قادة المنشآت بالمنطقة ومنسوبيهم على جهودهم التي بذلوها خلال أسابيع التهيئة, التي كان لها بالغ الأثر في انطلاق التدريب بفاعلية في يومه الأول.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:29 PM

انتظام أكثر من 7340 متدرباً ومتدربةً بمنشآت التدريب التقني والمهني كافة بنجران

ببرامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية .. واستهداف  1769 متدرباً بأسبوع التهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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بدأ انتظام أكثر من (7340) متدرباً ومتدربةً في منشآت التدريب التقني والمهني كافة بمنطقة نجران في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية.

وصرح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار؛ بأن المتدربين والمتدربات بدأوا التدريب الفعلي والتهيئة منذ اليوم الأول, بينما استهدفت المنشآت التدريبية عدد (1769) متدرباً ومتدربةً من المقبولين لهذا الفصل التدريبي بأسبوع تهيئة تعرّفوا فيه على طرق التدريب والأنظمة واللوائح عن طريق برامج قامت بها وكالات المتدربين بالكليات والمعاهد بالتعاون مع المرشدين الأكاديميين في كل تخصص.

وأوضح آل جبار؛ أن انطلاق التدريب بجدية منذ يومه الأول جاء نتيجة تخطيط مسبق, وجهود متضافرة قام بها قادة ومنسوبو المنشآت حيث هيّأوا الورش والمعامل والقاعات والبيئة التدريبية في الإجازة الصيفية وأعقب ذلك مساعدة المتدربين في بناء جداولهم التدريبية عن طريق برنامج رايات.

وقدّم شكره وتقديره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ على حرصهما الدائم ومتابعتهما الحثيثة وتوجيهاتهما البناءة ودعم التدريب التقني والمهني في نجران ومحافظاتها.

كما قدّم آل جبار؛ شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد؛ ونائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ والنائب لسياسات الجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق؛ نظير متابعتهم ودعمهم الإدارة ومنشآتها التدريبية.

واختتم تصريحه بشكر قادة المنشآت بالمنطقة ومنسوبيهم على جهودهم التي بذلوها خلال أسابيع التهيئة, التي كان لها بالغ الأثر في انطلاق التدريب بفاعلية في يومه الأول.

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