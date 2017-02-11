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حادث تصادم وطلاب يعانون.. موجة ضبابية تجتاح جنوب بلقرن "فيديو"

الرؤية الأفقية تتدنى إلى مسافات قريبة يصاحبها تدنٍّ آخر في الحرارة

اجتاحت، اليوم الاثنين، موجة ضباب كثيف، المراكزَ الجنوبية التابعة لمحافظة بلقرن؛ مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى مسافات قريبة جدًّا.

وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة؛ ولا تزال موجة الضباب مستمرة حتى إعداد هذا الخبر.

ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكّل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين.

ورصدت عدسة "سبق" كثافة الضباب الذي اجتاح جنوب المحافظة؛ فيما وقع حادث تصادم بين سيارتين بسبب تدني الرؤية؛ فيما لم تسجل إصابات.

موجة ضباب بلقرن حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث تصادم وطلاب يعانون.. موجة ضبابية تجتاح جنوب بلقرن "فيديو"
سبق

اجتاحت، اليوم الاثنين، موجة ضباب كثيف، المراكزَ الجنوبية التابعة لمحافظة بلقرن؛ مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى مسافات قريبة جدًّا.

وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة؛ ولا تزال موجة الضباب مستمرة حتى إعداد هذا الخبر.

ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكّل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين.

ورصدت عدسة "سبق" كثافة الضباب الذي اجتاح جنوب المحافظة؛ فيما وقع حادث تصادم بين سيارتين بسبب تدني الرؤية؛ فيما لم تسجل إصابات.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:28 AM

حادث تصادم وطلاب يعانون.. موجة ضبابية تجتاح جنوب بلقرن "فيديو"

الرؤية الأفقية تتدنى إلى مسافات قريبة يصاحبها تدنٍّ آخر في الحرارة

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سويد الحارثي - بلقرن
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1,275

اجتاحت، اليوم الاثنين، موجة ضباب كثيف، المراكزَ الجنوبية التابعة لمحافظة بلقرن؛ مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى مسافات قريبة جدًّا.

وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة؛ ولا تزال موجة الضباب مستمرة حتى إعداد هذا الخبر.

ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكّل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين.

ورصدت عدسة "سبق" كثافة الضباب الذي اجتاح جنوب المحافظة؛ فيما وقع حادث تصادم بين سيارتين بسبب تدني الرؤية؛ فيما لم تسجل إصابات.

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