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"الدوسري" خرج من منزله بالرياض ولم يعُد.. وجهود مكثفة لكشف اختفائه

لليوم الخامس على التوالي .. يسير بـ"عكّاز" بعد إصابة سابقة ويعاني اعتلالات نفسية

لليوم الخامس على التوالي، تكثف الجهات الأمنية في مدينة الرياض، بحثها عن الشاب "متعب بن غالب بن محسن الدوسري"، بعد خروجه من منزله بإسكان الحرس الوطني "خشم العان"، منذ صباح يوم الجمعة الماضية، دون معرفة وجهته.

وعن تفاصيل الحادثة، قال قريبه "محسن الدوسري" لـ"سبق": المفقود يبلغ من العمر 32 عامًا، ويُعاني اعتلالات نفسية، وكان قد خرج في تمام الساعة 10 من صباح يوم الجمعة، متجهًا لجهة غير معلومة، وتقدمنا ببلاغ لدى شرطة النسيم، رقم: 4100906461، وتاريخ 30 / 9 / 1441هـ.

وأضاف: "يرتدي ثوب نوم، ويستخدم عكازًا للمشي، بعد تعرّضه لحادثة اختفاء سابقة قبل 4 أشهر، وبسببها تعرّض لكسر، نتيجة ظروفه الصحية، وعُثِر عليه في أحد المستشفيات".

وأكمل "الدوسري": "المفقود تم تحديد موقعه في حي السعادة بالسلي "شرق الرياض"، ولكن هاتفه مُغلق منذ عدة أيام، وتعذّر العثور عليه، ونناشد قرّاء "سبق" بمساندة الجهود الأمنية والإدلاء بأي معلومات عن المفقود، والتواصل معنا عبر جوال رقم: 0555138969، أو إبلاغ أقرب مركز أمني."

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدوسري" خرج من منزله بالرياض ولم يعُد.. وجهود مكثفة لكشف اختفائه
سبق

لليوم الخامس على التوالي، تكثف الجهات الأمنية في مدينة الرياض، بحثها عن الشاب "متعب بن غالب بن محسن الدوسري"، بعد خروجه من منزله بإسكان الحرس الوطني "خشم العان"، منذ صباح يوم الجمعة الماضية، دون معرفة وجهته.

وعن تفاصيل الحادثة، قال قريبه "محسن الدوسري" لـ"سبق": المفقود يبلغ من العمر 32 عامًا، ويُعاني اعتلالات نفسية، وكان قد خرج في تمام الساعة 10 من صباح يوم الجمعة، متجهًا لجهة غير معلومة، وتقدمنا ببلاغ لدى شرطة النسيم، رقم: 4100906461، وتاريخ 30 / 9 / 1441هـ.

وأضاف: "يرتدي ثوب نوم، ويستخدم عكازًا للمشي، بعد تعرّضه لحادثة اختفاء سابقة قبل 4 أشهر، وبسببها تعرّض لكسر، نتيجة ظروفه الصحية، وعُثِر عليه في أحد المستشفيات".

وأكمل "الدوسري": "المفقود تم تحديد موقعه في حي السعادة بالسلي "شرق الرياض"، ولكن هاتفه مُغلق منذ عدة أيام، وتعذّر العثور عليه، ونناشد قرّاء "سبق" بمساندة الجهود الأمنية والإدلاء بأي معلومات عن المفقود، والتواصل معنا عبر جوال رقم: 0555138969، أو إبلاغ أقرب مركز أمني."

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
12:01 AM

"الدوسري" خرج من منزله بالرياض ولم يعُد.. وجهود مكثفة لكشف اختفائه

لليوم الخامس على التوالي .. يسير بـ"عكّاز" بعد إصابة سابقة ويعاني اعتلالات نفسية

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عمر السبيعي - الرياض
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لليوم الخامس على التوالي، تكثف الجهات الأمنية في مدينة الرياض، بحثها عن الشاب "متعب بن غالب بن محسن الدوسري"، بعد خروجه من منزله بإسكان الحرس الوطني "خشم العان"، منذ صباح يوم الجمعة الماضية، دون معرفة وجهته.

وعن تفاصيل الحادثة، قال قريبه "محسن الدوسري" لـ"سبق": المفقود يبلغ من العمر 32 عامًا، ويُعاني اعتلالات نفسية، وكان قد خرج في تمام الساعة 10 من صباح يوم الجمعة، متجهًا لجهة غير معلومة، وتقدمنا ببلاغ لدى شرطة النسيم، رقم: 4100906461، وتاريخ 30 / 9 / 1441هـ.

وأضاف: "يرتدي ثوب نوم، ويستخدم عكازًا للمشي، بعد تعرّضه لحادثة اختفاء سابقة قبل 4 أشهر، وبسببها تعرّض لكسر، نتيجة ظروفه الصحية، وعُثِر عليه في أحد المستشفيات".

وأكمل "الدوسري": "المفقود تم تحديد موقعه في حي السعادة بالسلي "شرق الرياض"، ولكن هاتفه مُغلق منذ عدة أيام، وتعذّر العثور عليه، ونناشد قرّاء "سبق" بمساندة الجهود الأمنية والإدلاء بأي معلومات عن المفقود، والتواصل معنا عبر جوال رقم: 0555138969، أو إبلاغ أقرب مركز أمني."

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