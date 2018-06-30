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شاهد .. سقف قاعة أفراح بالرياض ينهار على الحضور وينقل امرأة للمستشفى

أحد أقارب العروس: الجهات الأمنية أغلقت القاعة وفتحت ملف تحقيق في الحادثة

تفاجأ الحضور في حفل زواج بإحدى قاعات الأفراح شمال مدينة الرياض بسقوط جزء من سقف القاعة؛ ما تسبب في إصابة امرأة بجروح وكسور بليغة نقلت متأثرة بإصابتها للمستشفى.

وفي التفاصيل؛ ذكر أحد أقرباء العروس أن النساء الحاضرات للزواح تفاجأن في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، خلال وجودهن في إحدى قاعات قصور الأفراح شمال مدينة الرياض، بسقوط جزء من سقف "الجبس" لقاعة الأفراح ما تسبب في إصابة امرأة بجروح وكسور بليغة، وإصابات بسيطة لبعض الحضور.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية والهلال الأحمر بالحادثة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الموقع، إلا أن الهلال الأحمر تأخر في الوصول.

وأردف: بعد وصول الهلال الأحمر الموقع رفض نقل المصابة بحجة عدم وجود إثبات، ليتم بعد ذلك الذهاب إلى منزل المصابة من أجل إحضار إثباتها ، مشيراً إلى أن المصابة بقيت في موقع الحادثة حوالي ساعة وعشر دقائق حتى تم نقلها للمستشفى.

واختتم: أغلقت الجهات الأمنية قاعة الأفراح وفتحت ملف تحقيق في الحادثة مطالباً في الوقت نفسه بمعاقبة المسؤول وتعويض الخسائر.

من جهته أوضح لـ"سبق"، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 3:07 صباحاً بلاغًا مفاده وقوع سقف على امرأة، وعلى الفور انتقلت فرقة إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، وباشرتا الحادثة التي نتج عنها إصابة المرأة في الرأس وتم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها للمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. سقف قاعة أفراح بالرياض ينهار على الحضور وينقل امرأة للمستشفى
سبق

تفاجأ الحضور في حفل زواج بإحدى قاعات الأفراح شمال مدينة الرياض بسقوط جزء من سقف القاعة؛ ما تسبب في إصابة امرأة بجروح وكسور بليغة نقلت متأثرة بإصابتها للمستشفى.

وفي التفاصيل؛ ذكر أحد أقرباء العروس أن النساء الحاضرات للزواح تفاجأن في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، خلال وجودهن في إحدى قاعات قصور الأفراح شمال مدينة الرياض، بسقوط جزء من سقف "الجبس" لقاعة الأفراح ما تسبب في إصابة امرأة بجروح وكسور بليغة، وإصابات بسيطة لبعض الحضور.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية والهلال الأحمر بالحادثة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الموقع، إلا أن الهلال الأحمر تأخر في الوصول.

وأردف: بعد وصول الهلال الأحمر الموقع رفض نقل المصابة بحجة عدم وجود إثبات، ليتم بعد ذلك الذهاب إلى منزل المصابة من أجل إحضار إثباتها ، مشيراً إلى أن المصابة بقيت في موقع الحادثة حوالي ساعة وعشر دقائق حتى تم نقلها للمستشفى.

واختتم: أغلقت الجهات الأمنية قاعة الأفراح وفتحت ملف تحقيق في الحادثة مطالباً في الوقت نفسه بمعاقبة المسؤول وتعويض الخسائر.

من جهته أوضح لـ"سبق"، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 3:07 صباحاً بلاغًا مفاده وقوع سقف على امرأة، وعلى الفور انتقلت فرقة إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، وباشرتا الحادثة التي نتج عنها إصابة المرأة في الرأس وتم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها للمستشفى.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:23 PM

شاهد .. سقف قاعة أفراح بالرياض ينهار على الحضور وينقل امرأة للمستشفى

أحد أقارب العروس: الجهات الأمنية أغلقت القاعة وفتحت ملف تحقيق في الحادثة

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مسلّم الهواملة - الرياض
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138,319

تفاجأ الحضور في حفل زواج بإحدى قاعات الأفراح شمال مدينة الرياض بسقوط جزء من سقف القاعة؛ ما تسبب في إصابة امرأة بجروح وكسور بليغة نقلت متأثرة بإصابتها للمستشفى.

وفي التفاصيل؛ ذكر أحد أقرباء العروس أن النساء الحاضرات للزواح تفاجأن في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، خلال وجودهن في إحدى قاعات قصور الأفراح شمال مدينة الرياض، بسقوط جزء من سقف "الجبس" لقاعة الأفراح ما تسبب في إصابة امرأة بجروح وكسور بليغة، وإصابات بسيطة لبعض الحضور.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية والهلال الأحمر بالحادثة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الموقع، إلا أن الهلال الأحمر تأخر في الوصول.

وأردف: بعد وصول الهلال الأحمر الموقع رفض نقل المصابة بحجة عدم وجود إثبات، ليتم بعد ذلك الذهاب إلى منزل المصابة من أجل إحضار إثباتها ، مشيراً إلى أن المصابة بقيت في موقع الحادثة حوالي ساعة وعشر دقائق حتى تم نقلها للمستشفى.

واختتم: أغلقت الجهات الأمنية قاعة الأفراح وفتحت ملف تحقيق في الحادثة مطالباً في الوقت نفسه بمعاقبة المسؤول وتعويض الخسائر.

من جهته أوضح لـ"سبق"، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 3:07 صباحاً بلاغًا مفاده وقوع سقف على امرأة، وعلى الفور انتقلت فرقة إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، وباشرتا الحادثة التي نتج عنها إصابة المرأة في الرأس وتم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها للمستشفى.

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