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ساعة تفصلنا على انتهاء  عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد

الفريق الطبي: المرحلة السادسة وهي فصل الجهاز البولي والتناسلي انتهت بنجاح

أعلن الفريق الطبي المشرف على عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد قبل قليل أن العملية ستنتهي خلال ساعة، علماً بأنه تم في وقت سابق الانتهاء من المرحلة السادسة وهي فصل الجهاز البولي والتناسلي بنجاح.
وقال الفريق الطبي: بعد عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي ستجرى عملية الترميم.

والعملية التي انطلقت صباح اليوم وتابعتها "سبق" في حينه تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء ويتم فصل الجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لتبدأ عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يذكر أنه وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بدأ الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصًا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويُتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.

التوأم السيامي عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد #أحمد_ومحمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ساعة تفصلنا على انتهاء  عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد
سبق

أعلن الفريق الطبي المشرف على عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد قبل قليل أن العملية ستنتهي خلال ساعة، علماً بأنه تم في وقت سابق الانتهاء من المرحلة السادسة وهي فصل الجهاز البولي والتناسلي بنجاح.
وقال الفريق الطبي: بعد عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي ستجرى عملية الترميم.

والعملية التي انطلقت صباح اليوم وتابعتها "سبق" في حينه تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء ويتم فصل الجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لتبدأ عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يذكر أنه وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بدأ الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصًا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويُتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
03:45 PM

ساعة تفصلنا على انتهاء  عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد

الفريق الطبي: المرحلة السادسة وهي فصل الجهاز البولي والتناسلي انتهت بنجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الفريق الطبي المشرف على عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد قبل قليل أن العملية ستنتهي خلال ساعة، علماً بأنه تم في وقت سابق الانتهاء من المرحلة السادسة وهي فصل الجهاز البولي والتناسلي بنجاح.
وقال الفريق الطبي: بعد عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي ستجرى عملية الترميم.

والعملية التي انطلقت صباح اليوم وتابعتها "سبق" في حينه تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء ويتم فصل الجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لتبدأ عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يذكر أنه وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بدأ الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصًا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويُتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.

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