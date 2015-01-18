إيران تحكم على ملاكم بالإعدام بتهمة إشعال حرائق

بعد 15 شهرًا من تنفيذ الحكم نفسه في مصارع

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، اليوم الاثنين أن القضاء الإيراني حكم على الملاكم محمد جواد فافائي (26 عامًا) بالإعدام؛ وذلك بتهمة إشعال حرائق وتدمير مبانٍ حكومية في احتجاجات عام 2019، بعد 15 شهرًا من إعدام مصارع؛ ما أثار استياء دوليًّا.

وأوضحت المنظمة أن "فافائي" أُودع السجن في فبراير 2020، ولاسيما لمشاركته في مظاهرات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه، أكد باباك باكنيا، محامي "فافائي"، الحكم وأعلن عزمه استئنافه أمام المحكمة العليا.

وظهر على تويتر هاشتاغ "أنقذوا محمد جواد" #SaveMohammadJavad ، الذي يدعو السلطات لإنقاذ جواد من الموت.

وتُذكِّر قضية "فافائي" بمصير الملاكم نافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عامًا، الذي أُعدم شنقًا في سبتمبر 2020 رغم التنديد الدولي والدعوات لحظر إيران من المشاركة في المباريات الرياضية.