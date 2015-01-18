النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران تحكم على ملاكم بالإعدام بتهمة إشعال حرائق

بعد 15 شهرًا من تنفيذ الحكم نفسه في مصارع

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، اليوم الاثنين أن القضاء الإيراني حكم على الملاكم محمد جواد فافائي (26 عامًا) بالإعدام؛ وذلك بتهمة إشعال حرائق وتدمير مبانٍ حكومية في احتجاجات عام 2019، بعد 15 شهرًا من إعدام مصارع؛ ما أثار استياء دوليًّا.

وأوضحت المنظمة أن "فافائي" أُودع السجن في فبراير 2020، ولاسيما لمشاركته في مظاهرات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه، أكد باباك باكنيا، محامي "فافائي"، الحكم وأعلن عزمه استئنافه أمام المحكمة العليا.

وظهر على تويتر هاشتاغ "أنقذوا محمد جواد" #SaveMohammadJavad ، الذي يدعو السلطات لإنقاذ جواد من الموت.

وتُذكِّر قضية "فافائي" بمصير الملاكم نافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عامًا، الذي أُعدم شنقًا في سبتمبر 2020 رغم التنديد الدولي والدعوات لحظر إيران من المشاركة في المباريات الرياضية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران تحكم على ملاكم بالإعدام بتهمة إشعال حرائق
سبق

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، اليوم الاثنين أن القضاء الإيراني حكم على الملاكم محمد جواد فافائي (26 عامًا) بالإعدام؛ وذلك بتهمة إشعال حرائق وتدمير مبانٍ حكومية في احتجاجات عام 2019، بعد 15 شهرًا من إعدام مصارع؛ ما أثار استياء دوليًّا.

وأوضحت المنظمة أن "فافائي" أُودع السجن في فبراير 2020، ولاسيما لمشاركته في مظاهرات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه، أكد باباك باكنيا، محامي "فافائي"، الحكم وأعلن عزمه استئنافه أمام المحكمة العليا.

وظهر على تويتر هاشتاغ "أنقذوا محمد جواد" #SaveMohammadJavad ، الذي يدعو السلطات لإنقاذ جواد من الموت.

وتُذكِّر قضية "فافائي" بمصير الملاكم نافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عامًا، الذي أُعدم شنقًا في سبتمبر 2020 رغم التنديد الدولي والدعوات لحظر إيران من المشاركة في المباريات الرياضية.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:22 PM

إيران تحكم على ملاكم بالإعدام بتهمة إشعال حرائق

بعد 15 شهرًا من تنفيذ الحكم نفسه في مصارع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,909

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، اليوم الاثنين أن القضاء الإيراني حكم على الملاكم محمد جواد فافائي (26 عامًا) بالإعدام؛ وذلك بتهمة إشعال حرائق وتدمير مبانٍ حكومية في احتجاجات عام 2019، بعد 15 شهرًا من إعدام مصارع؛ ما أثار استياء دوليًّا.

وأوضحت المنظمة أن "فافائي" أُودع السجن في فبراير 2020، ولاسيما لمشاركته في مظاهرات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه، أكد باباك باكنيا، محامي "فافائي"، الحكم وأعلن عزمه استئنافه أمام المحكمة العليا.

وظهر على تويتر هاشتاغ "أنقذوا محمد جواد" #SaveMohammadJavad ، الذي يدعو السلطات لإنقاذ جواد من الموت.

وتُذكِّر قضية "فافائي" بمصير الملاكم نافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عامًا، الذي أُعدم شنقًا في سبتمبر 2020 رغم التنديد الدولي والدعوات لحظر إيران من المشاركة في المباريات الرياضية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,509
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,695

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة