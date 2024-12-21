السفارة في إسلام أباد: المملكة لم تمارس أيّ ضغوط لثني باكستان عن اجتماع ماليزيا

قالت: هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين

نفت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، اليوم السبت، صحة ما يروَّج له عن ضغوطٍ مزعومة مارستها المملكة على باكستان؛ لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عُقدت في ماليزيا.

وقالت السفارة في بيان لها السبت: تؤكّد السفارة عدم صحة الأنباء التي تروّج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مُورست على باكستان من قِبل المملكة؛ لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عُقدت في ماليزيا، وتشدّد على أن هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما الذي يعد سمة رئيسة في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما.