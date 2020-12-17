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البيان المرتقب .. "الغذاء والدواء" تعلن اليوم نتائج فحص الدخان الجديد

الهيئة كانت قد نفت صدور أيّ تصريح حول إعادة القديم إلى الأسواق

ينتظر أن تعلن هيئة الغذاء والدواء، اليوم، نتائج فحص الدخان الجديد، وذلك عبر بيان رسمي.

وسلطت قناة "الإخبارية" الضوء على الإعلان ناقلة نفي الهيئة صدور أيّ تصريح حول إعادة الدخان القديم إلى الأسواق.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، قد أصدرتا في وقت سابق، بياناً مشتركاً أكّدتا خلاله أنهما استدعتا شركات التبغ الموردة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل التغليف الجديد وبعده، ومصدر مادة التبغ المكوّنة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، وتوضيح أسباب تغير نكهة التبغ.

هيئة الغذاء والدواء فحص الدخان الجديد شركات التبغ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البيان المرتقب .. "الغذاء والدواء" تعلن اليوم نتائج فحص الدخان الجديد
سبق

ينتظر أن تعلن هيئة الغذاء والدواء، اليوم، نتائج فحص الدخان الجديد، وذلك عبر بيان رسمي.

وسلطت قناة "الإخبارية" الضوء على الإعلان ناقلة نفي الهيئة صدور أيّ تصريح حول إعادة الدخان القديم إلى الأسواق.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، قد أصدرتا في وقت سابق، بياناً مشتركاً أكّدتا خلاله أنهما استدعتا شركات التبغ الموردة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل التغليف الجديد وبعده، ومصدر مادة التبغ المكوّنة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، وتوضيح أسباب تغير نكهة التبغ.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
01:36 PM

البيان المرتقب .. "الغذاء والدواء" تعلن اليوم نتائج فحص الدخان الجديد

الهيئة كانت قد نفت صدور أيّ تصريح حول إعادة القديم إلى الأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,965

ينتظر أن تعلن هيئة الغذاء والدواء، اليوم، نتائج فحص الدخان الجديد، وذلك عبر بيان رسمي.

وسلطت قناة "الإخبارية" الضوء على الإعلان ناقلة نفي الهيئة صدور أيّ تصريح حول إعادة الدخان القديم إلى الأسواق.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، قد أصدرتا في وقت سابق، بياناً مشتركاً أكّدتا خلاله أنهما استدعتا شركات التبغ الموردة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل التغليف الجديد وبعده، ومصدر مادة التبغ المكوّنة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، وتوضيح أسباب تغير نكهة التبغ.

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