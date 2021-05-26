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لليوم الثالث.. "مدني جازان" يواصل البحث عن "مفقود العارضة"

غوّاصون ومعدات وآليات متقدمة إضافة إلى مئات المتطوعين المشاركين

تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني، بالتعاون مع مئات المتطوعين، بحثها عن مفقود سيول العارضة الذي فُقد منذ ثلاثة أيام؛ حيث وفرت الدفاع المدني المئات من الضباط والأفراد إضافة إلى المشاة والغواصين والمتطوعين.

وكان المئات من المتطوعين بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني، توافدوا منذ ثلاثة أيام للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.

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لليوم الثالث.. "مدني جازان" يواصل البحث عن "مفقود العارضة"
سبق

تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني، بالتعاون مع مئات المتطوعين، بحثها عن مفقود سيول العارضة الذي فُقد منذ ثلاثة أيام؛ حيث وفرت الدفاع المدني المئات من الضباط والأفراد إضافة إلى المشاة والغواصين والمتطوعين.

وكان المئات من المتطوعين بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني، توافدوا منذ ثلاثة أيام للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
07:52 PM

لليوم الثالث.. "مدني جازان" يواصل البحث عن "مفقود العارضة"

غوّاصون ومعدات وآليات متقدمة إضافة إلى مئات المتطوعين المشاركين

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فهد كاملي - جازان
2
1,895

تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني، بالتعاون مع مئات المتطوعين، بحثها عن مفقود سيول العارضة الذي فُقد منذ ثلاثة أيام؛ حيث وفرت الدفاع المدني المئات من الضباط والأفراد إضافة إلى المشاة والغواصين والمتطوعين.

وكان المئات من المتطوعين بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني، توافدوا منذ ثلاثة أيام للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,895
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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