لليوم الثالث.. "مدني جازان" يواصل البحث عن "مفقود العارضة"

غوّاصون ومعدات وآليات متقدمة إضافة إلى مئات المتطوعين المشاركين

تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني، بالتعاون مع مئات المتطوعين، بحثها عن مفقود سيول العارضة الذي فُقد منذ ثلاثة أيام؛ حيث وفرت الدفاع المدني المئات من الضباط والأفراد إضافة إلى المشاة والغواصين والمتطوعين.

وكان المئات من المتطوعين بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني، توافدوا منذ ثلاثة أيام للبحث عن مفقود العارضة الذي جرفته السيول بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.