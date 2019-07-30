صح_عليك.. "المواصفات": توقف عن استعمال شاحن الجوال في هذه الحالة

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى التوقف الفوري عن استخدام شواحن الأجهزة الذكية عند ملاحظة أي تلف حتى لو كان بسيطًا. ومن خلال حسابها في تويتر وعبر وسم #صح_عليك قالت الهيئة اليوم : توقف عن استخدام شواحن الأجهزة الذكية فوراً عند ملاحظة أي تلف، حتى لو كان بسيطاً. وحول كيفية الاستخدام الأمثل للشاحن، قال المهندس وائل عبدالرحمن الذياب، من هيئة المواصفات: لكي نحقق أعلى مستويات الأمان في التعامل مع شواحن الأجهزة الذكية يجب أن نكون على وعي تام بكيفية استخدامها، فأي جهاز كهربائي أو إلكتروني إذا ما تم استخدامه بشكل خاطئ فهو يشكل خطرًا على الأرواح. وأضاف: لا شك أن وعي المستهلك قد يكون عاملًا رئيسيًا في الحد من مخاطر استخدام شواحن الأجهزة الذكية التي تسببت بكثير من الحرائق والخسائر في الأرواح البشرية. ووفق الهيئة ففي حال الرغبة بشراء شاحن بديل للشاحن الأصلي المرفق مع الجهاز يجب الحرص على شراء الشاحن المناسب لنوع الجهاز، من خلال الاطلاع على البيانات الإيضاحية المكتوبة على بطارية الجهاز أو المرفقة مع كتيب الجهاز، حيث إن البعض يقوم بشراء شاحن لا يتناسب مع بطارية جواله أو جهازه اللوحي، ويظهر أثر ذلك في تقليل عمر البطارية أو عدم قدرة الشاحن على تلبية احتياج البطارية، وهنا قد يتسبب بحرارة في الشاحن، ما يؤدي إلى تسرب تيار عالً ونشوب حريق. وكانت بوابة المستهلك والجودة التابعة لهيئة المواصفات قد ذكرت في وقت سابق أن من النصائح التي يجب التنبيه عليها الحرص على شحن الأجهزة الذكية دون استخدامها أثناء الشحن، حيث إن استعمالها أثناء عملية الشحن يزيد من الفترة الزمنية المحددة لشحن البطارية وهو ما يؤثر على الشاحن سلباً، وقد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الشاحن، وقد يقع تماس كهربائي يؤدي إلى حريق. ودعت أيضًا إلى الحرص على عدم ترك الأجهزة موصلة بالشواحن لفترات طويلة مع مراعاة المتابعة الدورية للشاحن من حيث سلامة الأسلاك وسلامة القابس، وفي حين ملاحظة وجود تلف أو قطع ولو كان بسيطاً، حيث إن أي تلف في القابس أو قطع في الأسلاك قد يكون عاملاً من العوامل المساعدة لجعل الشاحن لا يعمل بكفاءة مسبباً تماسًا كهربائيًا يؤدي إلى حرائق. جدير بالذكر أن بعض شواحن الجوالات أصلية وبالرغم من ذلك يحدث بسببها حرائق، والسبب هو بعض العيوب المصنعية في بعض الجوالات أو الشواحن، فمن الأفضل أن يكون المستهلك واعيًا وعند ملاحظته لمشكله أو ارتفاع حرارة دائم للشاحن المستخدم أو الجهاز الذكي الذي يمتلكه عليه أن يتوقف عن استخدامه.

#صح_عليك.. "المواصفات": توقف عن استعمال شاحن الجوال في هذه الحالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-30 دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى التوقف الفوري عن استخدام شواحن الأجهزة الذكية عند ملاحظة أي تلف حتى لو كان بسيطًا.



ومن خلال حسابها في تويتر وعبر وسم #صح_عليك قالت الهيئة اليوم : توقف عن استخدام شواحن الأجهزة الذكية فوراً عند ملاحظة أي تلف، حتى لو كان بسيطاً.



وحول كيفية الاستخدام الأمثل للشاحن، قال المهندس وائل عبدالرحمن الذياب، من هيئة المواصفات: لكي نحقق أعلى مستويات الأمان في التعامل مع شواحن الأجهزة الذكية يجب أن نكون على وعي تام بكيفية استخدامها، فأي جهاز كهربائي أو إلكتروني إذا ما تم استخدامه بشكل خاطئ فهو يشكل خطرًا على الأرواح.



وأضاف: لا شك أن وعي المستهلك قد يكون عاملًا رئيسيًا في الحد من مخاطر استخدام شواحن الأجهزة الذكية التي تسببت بكثير من الحرائق والخسائر في الأرواح البشرية.



ووفق الهيئة ففي حال الرغبة بشراء شاحن بديل للشاحن الأصلي المرفق مع الجهاز يجب الحرص على شراء الشاحن المناسب لنوع الجهاز، من خلال الاطلاع على البيانات الإيضاحية المكتوبة على بطارية الجهاز أو المرفقة مع كتيب الجهاز، حيث إن البعض يقوم بشراء شاحن لا يتناسب مع بطارية جواله أو جهازه اللوحي، ويظهر أثر ذلك في تقليل عمر البطارية أو عدم قدرة الشاحن على تلبية احتياج البطارية، وهنا قد يتسبب بحرارة في الشاحن، ما يؤدي إلى تسرب تيار عالً ونشوب حريق.



وكانت بوابة المستهلك والجودة التابعة لهيئة المواصفات قد ذكرت في وقت سابق أن من النصائح التي يجب التنبيه عليها الحرص على شحن الأجهزة الذكية دون استخدامها أثناء الشحن، حيث إن استعمالها أثناء عملية الشحن يزيد من الفترة الزمنية المحددة لشحن البطارية وهو ما يؤثر على الشاحن سلباً، وقد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الشاحن، وقد يقع تماس كهربائي يؤدي إلى حريق.



ودعت أيضًا إلى الحرص على عدم ترك الأجهزة موصلة بالشواحن لفترات طويلة مع مراعاة المتابعة الدورية للشاحن من حيث سلامة الأسلاك وسلامة القابس، وفي حين ملاحظة وجود تلف أو قطع ولو كان بسيطاً، حيث إن أي تلف في القابس أو قطع في الأسلاك قد يكون عاملاً من العوامل المساعدة لجعل الشاحن لا يعمل بكفاءة مسبباً تماسًا كهربائيًا يؤدي إلى حرائق.



جدير بالذكر أن بعض شواحن الجوالات أصلية وبالرغم من ذلك يحدث بسببها حرائق، والسبب هو بعض العيوب المصنعية في بعض الجوالات أو الشواحن، فمن الأفضل أن يكون المستهلك واعيًا وعند ملاحظته لمشكله أو ارتفاع حرارة دائم للشاحن المستخدم أو الجهاز الذكي الذي يمتلكه عليه أن يتوقف عن استخدامه.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 12:50 PM

#صح_عليك.. "المواصفات": توقف عن استعمال شاحن الجوال في هذه الحالة قدمت نصائح للتعامل مع الشواحن محذرة من العيوب المصنعية: قد تنتهي بحريق





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دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى التوقف الفوري عن استخدام شواحن الأجهزة الذكية عند ملاحظة أي تلف حتى لو كان بسيطًا.



ومن خلال حسابها في تويتر وعبر وسم #صح_عليك قالت الهيئة اليوم : توقف عن استخدام شواحن الأجهزة الذكية فوراً عند ملاحظة أي تلف، حتى لو كان بسيطاً.



وحول كيفية الاستخدام الأمثل للشاحن، قال المهندس وائل عبدالرحمن الذياب، من هيئة المواصفات: لكي نحقق أعلى مستويات الأمان في التعامل مع شواحن الأجهزة الذكية يجب أن نكون على وعي تام بكيفية استخدامها، فأي جهاز كهربائي أو إلكتروني إذا ما تم استخدامه بشكل خاطئ فهو يشكل خطرًا على الأرواح.



وأضاف: لا شك أن وعي المستهلك قد يكون عاملًا رئيسيًا في الحد من مخاطر استخدام شواحن الأجهزة الذكية التي تسببت بكثير من الحرائق والخسائر في الأرواح البشرية.



ووفق الهيئة ففي حال الرغبة بشراء شاحن بديل للشاحن الأصلي المرفق مع الجهاز يجب الحرص على شراء الشاحن المناسب لنوع الجهاز، من خلال الاطلاع على البيانات الإيضاحية المكتوبة على بطارية الجهاز أو المرفقة مع كتيب الجهاز، حيث إن البعض يقوم بشراء شاحن لا يتناسب مع بطارية جواله أو جهازه اللوحي، ويظهر أثر ذلك في تقليل عمر البطارية أو عدم قدرة الشاحن على تلبية احتياج البطارية، وهنا قد يتسبب بحرارة في الشاحن، ما يؤدي إلى تسرب تيار عالً ونشوب حريق.



وكانت بوابة المستهلك والجودة التابعة لهيئة المواصفات قد ذكرت في وقت سابق أن من النصائح التي يجب التنبيه عليها الحرص على شحن الأجهزة الذكية دون استخدامها أثناء الشحن، حيث إن استعمالها أثناء عملية الشحن يزيد من الفترة الزمنية المحددة لشحن البطارية وهو ما يؤثر على الشاحن سلباً، وقد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الشاحن، وقد يقع تماس كهربائي يؤدي إلى حريق.



ودعت أيضًا إلى الحرص على عدم ترك الأجهزة موصلة بالشواحن لفترات طويلة مع مراعاة المتابعة الدورية للشاحن من حيث سلامة الأسلاك وسلامة القابس، وفي حين ملاحظة وجود تلف أو قطع ولو كان بسيطاً، حيث إن أي تلف في القابس أو قطع في الأسلاك قد يكون عاملاً من العوامل المساعدة لجعل الشاحن لا يعمل بكفاءة مسبباً تماسًا كهربائيًا يؤدي إلى حرائق.



جدير بالذكر أن بعض شواحن الجوالات أصلية وبالرغم من ذلك يحدث بسببها حرائق، والسبب هو بعض العيوب المصنعية في بعض الجوالات أو الشواحن، فمن الأفضل أن يكون المستهلك واعيًا وعند ملاحظته لمشكله أو ارتفاع حرارة دائم للشاحن المستخدم أو الجهاز الذكي الذي يمتلكه عليه أن يتوقف عن استخدامه.