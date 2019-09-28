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البرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

بعد أن أعلنت السعودية عن تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري.

وقال السلمي اليوم: إن هذا الدعم السخي يأتي استكمالًا لجهود المملكة الإنسانية في دعم دولة اليمن وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

وحمّل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤوليةَ الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردّية التي يُعاني منها الشعب اليمني، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُّد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
سبق

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري.

وقال السلمي اليوم: إن هذا الدعم السخي يأتي استكمالًا لجهود المملكة الإنسانية في دعم دولة اليمن وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

وحمّل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤوليةَ الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردّية التي يُعاني منها الشعب اليمني، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُّد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
10:38 AM

البرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

بعد أن أعلنت السعودية عن تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إعلان المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري.

وقال السلمي اليوم: إن هذا الدعم السخي يأتي استكمالًا لجهود المملكة الإنسانية في دعم دولة اليمن وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

وحمّل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤوليةَ الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردّية التي يُعاني منها الشعب اليمني، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية التي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُّد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.

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