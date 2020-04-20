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كورونا.. ارتفاع الإصابات في "الفلبين وأفغانستان وباكستان"

إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في ماليزيا يصل إلى 5425 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و200 إصابة أخرى.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6459 إصابة؛ بينما ارتفعت الوفيات إلى 428؛ فيما تعافى 41 مريضًا لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 613.

من ناحية أخرى، سجلت ماليزيا 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5425 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، اليوم الاثنين، بلغ 1026 حالة بعد اكتشاف 30 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار؛ حسب ما نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية، أن أربعة مرضى قد تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية؛ بينما توفي ثلاثة أشخاص في نفس الفترة.

في سياق متصل، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في باكستان، اليوم، إلى 8509 حالات، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

وأفادت شبكة "جيو نيوز" الإخبارية، بأن إقليم البنجاب تُصدر قائمة أعداد الإصابات بين الأقاليم الأخرى، بواقع 3822 حالة، ويليه إقليم السند بواقع 2537 حالة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ذا نيوز" الإخبارية الباكستانية أن من المقرر أن يشهد اليوم بدء مرحلة جديدة من برنامج إعادة المواطنين الباكستانيين العالقين من الخارج.

وزارة الصحة الفلبينية فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. ارتفاع الإصابات في "الفلبين وأفغانستان وباكستان"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و200 إصابة أخرى.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6459 إصابة؛ بينما ارتفعت الوفيات إلى 428؛ فيما تعافى 41 مريضًا لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 613.

من ناحية أخرى، سجلت ماليزيا 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5425 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، اليوم الاثنين، بلغ 1026 حالة بعد اكتشاف 30 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار؛ حسب ما نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية، أن أربعة مرضى قد تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية؛ بينما توفي ثلاثة أشخاص في نفس الفترة.

في سياق متصل، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في باكستان، اليوم، إلى 8509 حالات، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

وأفادت شبكة "جيو نيوز" الإخبارية، بأن إقليم البنجاب تُصدر قائمة أعداد الإصابات بين الأقاليم الأخرى، بواقع 3822 حالة، ويليه إقليم السند بواقع 2537 حالة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ذا نيوز" الإخبارية الباكستانية أن من المقرر أن يشهد اليوم بدء مرحلة جديدة من برنامج إعادة المواطنين الباكستانيين العالقين من الخارج.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
01:54 PM

كورونا.. ارتفاع الإصابات في "الفلبين وأفغانستان وباكستان"

إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في ماليزيا يصل إلى 5425 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و200 إصابة أخرى.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6459 إصابة؛ بينما ارتفعت الوفيات إلى 428؛ فيما تعافى 41 مريضًا لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 613.

من ناحية أخرى، سجلت ماليزيا 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5425 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، اليوم الاثنين، بلغ 1026 حالة بعد اكتشاف 30 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار؛ حسب ما نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية، أن أربعة مرضى قد تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية؛ بينما توفي ثلاثة أشخاص في نفس الفترة.

في سياق متصل، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في باكستان، اليوم، إلى 8509 حالات، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

وأفادت شبكة "جيو نيوز" الإخبارية، بأن إقليم البنجاب تُصدر قائمة أعداد الإصابات بين الأقاليم الأخرى، بواقع 3822 حالة، ويليه إقليم السند بواقع 2537 حالة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ذا نيوز" الإخبارية الباكستانية أن من المقرر أن يشهد اليوم بدء مرحلة جديدة من برنامج إعادة المواطنين الباكستانيين العالقين من الخارج.

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