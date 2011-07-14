نيويورك تغرق في "ظلام دامس".. المترو تَوَقّف ولوحات "تايمز سكوير" سوداء

انفجار محوّل أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المتاجر وبرودواي و42 ألف شخص

غَرِق قطاع كبير من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية في ظلام دامس، السبت، بعد انفجار محول؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواي.

وفي غرب مانهاتن، حُرِم نحو 42 ألف شخص من الكهرباء عند حلول المساء، بحسب شركة "كون إديسون".

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"، عاد التيار الكهربائي بُعَيد الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

وفي وقت كان يُنتظر فيه أن يعود التيار الكهربائي؛ طلبت هيئة وسائل النقل في نيويورك "إم تي آي" من المسافرين "تجنب محطات المترو الموجودة تحت الأرض" في مانهاتن؛ وهو ما يعني عمليًّا تجنب شبكة المترو بالكامل تقريبًا.

وانقطع التيار بالكامل في منطقة مسارح برودواي؛ فيما توقفت إشارات المرور عن العمل، وانطفأت لوحات الإعلانات العملاقة في ساحة "تايمز سكوير".

وكانت أضواء سيارات الشرطة والإطفاء وحدها منبعثة.

وحاول عناصر الشرطة تنظيم حركة المرور على مفترقات الطرق، وراحوا يصرخون "انطلقوا!"؛ بحسب مشاهدات صحفيين من وكالة "فرانس برس"؛ بينما كان هناك سكان من نيويورك يسيرون بسلام في طرق أغلقت أمام السيارات.