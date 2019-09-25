النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير المملكة بساحل العاج يُقيم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني

حضَره عدد من الوزراء والمسؤولين ورئيس الغرفة التجارية

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج، عبدالله بن حمد السبيعي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي "89" في فندق السوفتيل في أبيدجان.
وحضر الاحتفال وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، ممثلًا لرئيس جمهورية ساحل العاج، ووزير التعليم العالي الإيفواري عبدالله مابري تواكيس. والأمين العام لوزارة الخارجية داودا جاباتي، ووزير الشركات الصغيرة والكبيرة فليكس أنو بلي، ووزيرة النظافة والتقنية آن ديزيري أولوتو، والسفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة دريسا كوليبالي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية تراوري فاسريكي، وبواكاري فوفانا، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية توري فاما.
وقد حضر الاحتفال 500 شخص، من بينهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، وعدد من المثقفين والكتّاب والإعلاميين، ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
سفير المملكة بساحل العاج يُقيم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني
سبق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج، عبدالله بن حمد السبيعي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي "89" في فندق السوفتيل في أبيدجان.
وحضر الاحتفال وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، ممثلًا لرئيس جمهورية ساحل العاج، ووزير التعليم العالي الإيفواري عبدالله مابري تواكيس. والأمين العام لوزارة الخارجية داودا جاباتي، ووزير الشركات الصغيرة والكبيرة فليكس أنو بلي، ووزيرة النظافة والتقنية آن ديزيري أولوتو، والسفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة دريسا كوليبالي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية تراوري فاسريكي، وبواكاري فوفانا، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية توري فاما.
وقد حضر الاحتفال 500 شخص، من بينهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، وعدد من المثقفين والكتّاب والإعلاميين، ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
01:32 PM

سفير المملكة بساحل العاج يُقيم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني

حضَره عدد من الوزراء والمسؤولين ورئيس الغرفة التجارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
24

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج، عبدالله بن حمد السبيعي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي "89" في فندق السوفتيل في أبيدجان.
وحضر الاحتفال وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري حمد بكايوكو، ممثلًا لرئيس جمهورية ساحل العاج، ووزير التعليم العالي الإيفواري عبدالله مابري تواكيس. والأمين العام لوزارة الخارجية داودا جاباتي، ووزير الشركات الصغيرة والكبيرة فليكس أنو بلي، ووزيرة النظافة والتقنية آن ديزيري أولوتو، والسفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة دريسا كوليبالي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية تراوري فاسريكي، وبواكاري فوفانا، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية توري فاما.
وقد حضر الاحتفال 500 شخص، من بينهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، وعدد من المثقفين والكتّاب والإعلاميين، ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,013
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,137
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,137
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,709

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة