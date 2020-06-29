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"كاريلي" يطالب اللاعبين برفع المعدل اللياقي

الاتحاد يكثف التمارين

طالب فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لاعبي فريقه برفع المعدل اللياقي بعد فترة التوقف الطويلة.
ويجري الفريق الاتحادي تدريباته في مقر النادي على فترتين صباحية ومسائية قبل أن يغادر إلى منطقة عسير لإقامة معسكر تحضيري في المنطقة خلال الفترة من 5-25 يوليو المقبل، من أجل التحضير لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

الاتحاد يسعى جاهداً لتخطي المركز الـ 13، ( 23 نقطة) في سلم ترتيب فرق الدوري، والوصول إلى مناطق الوسط .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كاريلي" يطالب اللاعبين برفع المعدل اللياقي
سبق

طالب فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لاعبي فريقه برفع المعدل اللياقي بعد فترة التوقف الطويلة.
ويجري الفريق الاتحادي تدريباته في مقر النادي على فترتين صباحية ومسائية قبل أن يغادر إلى منطقة عسير لإقامة معسكر تحضيري في المنطقة خلال الفترة من 5-25 يوليو المقبل، من أجل التحضير لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

الاتحاد يسعى جاهداً لتخطي المركز الـ 13، ( 23 نقطة) في سلم ترتيب فرق الدوري، والوصول إلى مناطق الوسط .

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
05:34 PM

"كاريلي" يطالب اللاعبين برفع المعدل اللياقي

الاتحاد يكثف التمارين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,341

طالب فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لاعبي فريقه برفع المعدل اللياقي بعد فترة التوقف الطويلة.
ويجري الفريق الاتحادي تدريباته في مقر النادي على فترتين صباحية ومسائية قبل أن يغادر إلى منطقة عسير لإقامة معسكر تحضيري في المنطقة خلال الفترة من 5-25 يوليو المقبل، من أجل التحضير لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

الاتحاد يسعى جاهداً لتخطي المركز الـ 13، ( 23 نقطة) في سلم ترتيب فرق الدوري، والوصول إلى مناطق الوسط .

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