بعد أن تجاوزت وفيات كورونا الألف.. الحكومة البريطانية قلقة للغاية من الأرقام

جونسون كان قد حذّر من أن بلاده ستتجه نحو الأسوأ بالنسبة لانتشار الفيروس

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية قلقة للغاية من أرقام الإصابات والوفيات التي يسببها انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، نقلًا عن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، الذي قال إن الحكومة البريطانية قلقة للغاية بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن الوفيات تجاوزت الألف شخص.

وأضاف "جوف" قائلًا: "بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية وقلوبنا ودعواتنا مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الأيام القليلة الماضية".

ووفق "الألمانية" كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد حذّر من أن بلاده ستتجه نحو الأسوأ بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج؛ وذلك بعد تسجيل 260 وفاة في يوم واحد.

وقال جونسون، في منشور وُزّع على كل المنازل في بريطانيا: "نحن نعلم أن الأمور ستتجه إلى الأسوأ، قبل أن تبدأ بالتحسن؛ لكننا نقوم بالتحضيرات الصحيحة، وكلما اتبعنا القواعد، خسرنا عددًا أقل من الأرواح. وقريبًا ستعود الحياة إلى طبيعتها".

وسجلت بريطانيا، أمس السبت، 2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 17089 حالة، كما سجلت 260 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1019".