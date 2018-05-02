"الشثري" يرعى حفل تخريج 827 من مدينة تدريب مكة: على استعداد تام لخدمة مليكهم ووطنهم

في ثمانية تخصصات.. والحفل شمل عروضًا عسكرية وإطلاق ذخيرة وفك احتجاز رهينة

عبر مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف عبدالله الشثري، عن إعجابه بما شاهده اليوم من عروض عسكرية وجاهزية للطلبة الخريجين، والذي رعاه اليوم بتخريج 837 رجل أمن في ثمانية تخصصات بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم.

وحال وصول راعي الحفل، عزف السلام وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلى ذلك كلمة لقائد مدينة التدريب العقيد ركن احمد الميمان، معبرا عن شكرة وامتنانه لهذه الرعاية، مؤكدا أن رجال الأمن تلقوا تدريبات عالية وهم على استعداد تام لخدمة مليكهم ووطنهم.

وألقى كلمة الخريجين أحد الطلبة معبرا عن سعادته بهذا التخريج وما تلقوه من تدريبات على مستوى عال جعلهم جاهزين لنيل شرف الخدمة.

بعدها بدأ العرض العسكري بمسيرة للخريجين وعدد من العروض العسكرية لإطلاق النار على أهداف ثابته من أوضاع عدة، ومهارات الالتحام مع الخصوم والإخضاع.

ونفذ خريجو دوريات الأمن عرضا لاختطاف طالب مدرسة والهروب وتم رصده من قبل رجال الدوريات ومتابعته، ومن ثم إيقاف المركبة بالقوة الجبرية، وإصابة أحد الخاطفين، بعد أن أشهر السلاح على رجال الأمن. واختتم الحفل بتكريم الخريجين وأداء القسم.