"جوليانو" الأسوأ في تشكيلة "النصر".. والجماهير تهاجم الحارس
حصل اللاعب البرازيلي جوليانو محترف فريق النصر على التقييم الأسوأ في مباراة السد بحسب موقع سوفا سكور العالمي المختص بتقييم اللاعبين.
وكان النصر قد ودّع البطولة الآسيوية لصالح السد القطري بعدما انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف لهدف.
وحصل جوليانو على 5.6 نقطة كأسوأ تقييم فيما حصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على التقييم الأعلى بواقع 7.6 نقطة.
وهاجمت جماهير الفريق الحارس الأسترالي برادلي جونز بعدما فشل في التعامل مع الكرة العرضية التي جاء منها هدف الفريق القطري.
"جوليانو" الأسوأ في تشكيلة "النصر".. والجماهير تهاجم الحارس
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-09-16
حصل اللاعب البرازيلي جوليانو محترف فريق النصر على التقييم الأسوأ في مباراة السد بحسب موقع سوفا سكور العالمي المختص بتقييم اللاعبين.
وكان النصر قد ودّع البطولة الآسيوية لصالح السد القطري بعدما انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف لهدف.
وحصل جوليانو على 5.6 نقطة كأسوأ تقييم فيما حصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على التقييم الأعلى بواقع 7.6 نقطة.
وهاجمت جماهير الفريق الحارس الأسترالي برادلي جونز بعدما فشل في التعامل مع الكرة العرضية التي جاء منها هدف الفريق القطري.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
10:40 PM
"جوليانو" الأسوأ في تشكيلة "النصر".. والجماهير تهاجم الحارس
حصل اللاعب البرازيلي جوليانو محترف فريق النصر على التقييم الأسوأ في مباراة السد بحسب موقع سوفا سكور العالمي المختص بتقييم اللاعبين.
وكان النصر قد ودّع البطولة الآسيوية لصالح السد القطري بعدما انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف لهدف.
وحصل جوليانو على 5.6 نقطة كأسوأ تقييم فيما حصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على التقييم الأعلى بواقع 7.6 نقطة.
وهاجمت جماهير الفريق الحارس الأسترالي برادلي جونز بعدما فشل في التعامل مع الكرة العرضية التي جاء منها هدف الفريق القطري.