"جوليانو" الأسوأ في تشكيلة "النصر".. والجماهير تهاجم الحارس

حصل اللاعب البرازيلي جوليانو محترف فريق النصر على التقييم الأسوأ في مباراة السد بحسب موقع سوفا سكور العالمي المختص بتقييم اللاعبين.

وكان النصر قد ودّع البطولة الآسيوية لصالح السد القطري بعدما انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف لهدف.

وحصل جوليانو على 5.6 نقطة كأسوأ تقييم فيما حصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على التقييم الأعلى بواقع 7.6 نقطة.

وهاجمت جماهير الفريق الحارس الأسترالي برادلي جونز بعدما فشل في التعامل مع الكرة العرضية التي جاء منها هدف الفريق القطري.