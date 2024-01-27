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"برنت" يتجاوز 89 دولارًا.. الأسعار ترتفع متجاهلةً القرار الأمريكي

وسط توقعات كبيرة بارتفاع الخام إلى 100 دولار للبرميل في العام الجاري

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء؛ إذ تجاوز خام "برنت" حاجز 89 دولارًا، وذلك في ترقّب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وقبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وتشهد أسعار الخام أسبوعًا متقلبًا، إذ تراجعت بأكثر من 2% يوم الإثنين قبل ارتدادها وتداولها قرب أعلى مستوى في سبع سنوات، وسط توقعات العديد من بنوك وول ستريت من بينها "جولدمان ساكس" ارتفاع الخام إلى 100 دولار للبرميل في العام الجاري في ظل تشديد السوق العالمي.

وفيما يتعلق بمستجدات التوترات الجيوسياسية، حذر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في حال قيام الأخير بإصدار أوامره بغزو أوكرانيا.

وارتفعت الأسعار على الرغم من قرار الإدارة الأمريكية بالإفراج عن 13.4 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام، لدعم الخطة التي تستهدف خفض الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.92% إلى 89.01 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.68% مسجلة 86.18 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بنحو 872 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يناير الجاري، ولكن في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" يتجاوز 89 دولارًا.. الأسعار ترتفع متجاهلةً القرار الأمريكي
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء؛ إذ تجاوز خام "برنت" حاجز 89 دولارًا، وذلك في ترقّب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وقبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وتشهد أسعار الخام أسبوعًا متقلبًا، إذ تراجعت بأكثر من 2% يوم الإثنين قبل ارتدادها وتداولها قرب أعلى مستوى في سبع سنوات، وسط توقعات العديد من بنوك وول ستريت من بينها "جولدمان ساكس" ارتفاع الخام إلى 100 دولار للبرميل في العام الجاري في ظل تشديد السوق العالمي.

وفيما يتعلق بمستجدات التوترات الجيوسياسية، حذر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في حال قيام الأخير بإصدار أوامره بغزو أوكرانيا.

وارتفعت الأسعار على الرغم من قرار الإدارة الأمريكية بالإفراج عن 13.4 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام، لدعم الخطة التي تستهدف خفض الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.92% إلى 89.01 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.68% مسجلة 86.18 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بنحو 872 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يناير الجاري، ولكن في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
02:25 PM

"برنت" يتجاوز 89 دولارًا.. الأسعار ترتفع متجاهلةً القرار الأمريكي

وسط توقعات كبيرة بارتفاع الخام إلى 100 دولار للبرميل في العام الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,020

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء؛ إذ تجاوز خام "برنت" حاجز 89 دولارًا، وذلك في ترقّب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وقبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وتشهد أسعار الخام أسبوعًا متقلبًا، إذ تراجعت بأكثر من 2% يوم الإثنين قبل ارتدادها وتداولها قرب أعلى مستوى في سبع سنوات، وسط توقعات العديد من بنوك وول ستريت من بينها "جولدمان ساكس" ارتفاع الخام إلى 100 دولار للبرميل في العام الجاري في ظل تشديد السوق العالمي.

وفيما يتعلق بمستجدات التوترات الجيوسياسية، حذر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في حال قيام الأخير بإصدار أوامره بغزو أوكرانيا.

وارتفعت الأسعار على الرغم من قرار الإدارة الأمريكية بالإفراج عن 13.4 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام، لدعم الخطة التي تستهدف خفض الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.92% إلى 89.01 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.68% مسجلة 86.18 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بنحو 872 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يناير الجاري، ولكن في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
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