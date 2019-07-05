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بنما تنفي ملكيتها لناقلة النفط الإيراني المحتجزة في منطقة جبل طارق

النظام الإيراني أعلن ملكيته لها واعترض على احتجازها

أكدت "هيئة بنما البحرية" أن الناقلة العملاقة التي تحمل نفطًا إيرانيًا وترفع علم بنما وتم احتجازها أمس في منطقة جبل طارق البريطانية من قِبل مشاة البحرية الملكية البريطانية، لم تعد مقيدة في سجلات الهيئة للسفن الدولية ابتداءً من 29 مايو.

وأوضحت الهيئة أنها رفعت الناقلة من سجلاتها بناءً على إنذار يوضح مشاركتها في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.

وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما إلا أن النظام الإيراني أعلن ملكيته للناقلة واعترض على احتجازها.

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بنما تنفي ملكيتها لناقلة النفط الإيراني المحتجزة في منطقة جبل طارق
سبق

أكدت "هيئة بنما البحرية" أن الناقلة العملاقة التي تحمل نفطًا إيرانيًا وترفع علم بنما وتم احتجازها أمس في منطقة جبل طارق البريطانية من قِبل مشاة البحرية الملكية البريطانية، لم تعد مقيدة في سجلات الهيئة للسفن الدولية ابتداءً من 29 مايو.

وأوضحت الهيئة أنها رفعت الناقلة من سجلاتها بناءً على إنذار يوضح مشاركتها في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.

وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما إلا أن النظام الإيراني أعلن ملكيته للناقلة واعترض على احتجازها.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
02:05 AM

بنما تنفي ملكيتها لناقلة النفط الإيراني المحتجزة في منطقة جبل طارق

النظام الإيراني أعلن ملكيته لها واعترض على احتجازها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بنما سيتي
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6,881

أكدت "هيئة بنما البحرية" أن الناقلة العملاقة التي تحمل نفطًا إيرانيًا وترفع علم بنما وتم احتجازها أمس في منطقة جبل طارق البريطانية من قِبل مشاة البحرية الملكية البريطانية، لم تعد مقيدة في سجلات الهيئة للسفن الدولية ابتداءً من 29 مايو.

وأوضحت الهيئة أنها رفعت الناقلة من سجلاتها بناءً على إنذار يوضح مشاركتها في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.

وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما إلا أن النظام الإيراني أعلن ملكيته للناقلة واعترض على احتجازها.

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