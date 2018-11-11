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المركز الوطني للتخصيص ينظم ملتقى كبار المستثمرين المحليين الأول

لتعزيز الفرص الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار بالمملكة

أقام المركز الوطني للتخصيص ملتقى المستثمرين المحليين الأول بالرياض، استعرض خلاله أبرز جوانب برنامج التخصيص المنبثق من رؤية السعودية 2030، ودور المركز والقطاعات والمبادرات المستهدفة بالتخصيص، والفرص الاستثمارية المطروحة في مجال التخصيص.

ويعد ملتقى المستثمرين المحليين الأول فرصة لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص كقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقطاع الشؤون البلدية والقروية وقطاع البيئة والزراعة والمياه، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاعي النقل والإعلام وقطاعي الحج والعمرة والإسكان، حيث تم خلالها تسليط الضوء على أهم المقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات المستهدفة.

وقد حظي الملتقى باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين، حيث تم مشاركة وحضور أكثر من 60 مستثمراً وتنفيذياً من كبرى الشركات المحلية أسفرت عن خلق قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين المحليين؛ لرفع مساهمتهم في مبادرات برنامج التخصيص تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

كما استعرض الملتقى فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص الأحد عشر، وعلى المزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين. وتم من خلال الملتقى استعراض القواعد الرئيسية لبرنامج التخصيص المبني على حوكمة متينة وفعالة والأسس التي وضعت لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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المركز الوطني للتخصيص ينظم ملتقى كبار المستثمرين المحليين الأول
سبق

أقام المركز الوطني للتخصيص ملتقى المستثمرين المحليين الأول بالرياض، استعرض خلاله أبرز جوانب برنامج التخصيص المنبثق من رؤية السعودية 2030، ودور المركز والقطاعات والمبادرات المستهدفة بالتخصيص، والفرص الاستثمارية المطروحة في مجال التخصيص.

ويعد ملتقى المستثمرين المحليين الأول فرصة لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص كقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقطاع الشؤون البلدية والقروية وقطاع البيئة والزراعة والمياه، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاعي النقل والإعلام وقطاعي الحج والعمرة والإسكان، حيث تم خلالها تسليط الضوء على أهم المقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات المستهدفة.

وقد حظي الملتقى باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين، حيث تم مشاركة وحضور أكثر من 60 مستثمراً وتنفيذياً من كبرى الشركات المحلية أسفرت عن خلق قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين المحليين؛ لرفع مساهمتهم في مبادرات برنامج التخصيص تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

كما استعرض الملتقى فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص الأحد عشر، وعلى المزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين. وتم من خلال الملتقى استعراض القواعد الرئيسية لبرنامج التخصيص المبني على حوكمة متينة وفعالة والأسس التي وضعت لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
04:43 PM

المركز الوطني للتخصيص ينظم ملتقى كبار المستثمرين المحليين الأول

لتعزيز الفرص الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام المركز الوطني للتخصيص ملتقى المستثمرين المحليين الأول بالرياض، استعرض خلاله أبرز جوانب برنامج التخصيص المنبثق من رؤية السعودية 2030، ودور المركز والقطاعات والمبادرات المستهدفة بالتخصيص، والفرص الاستثمارية المطروحة في مجال التخصيص.

ويعد ملتقى المستثمرين المحليين الأول فرصة لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص كقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقطاع الشؤون البلدية والقروية وقطاع البيئة والزراعة والمياه، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاعي النقل والإعلام وقطاعي الحج والعمرة والإسكان، حيث تم خلالها تسليط الضوء على أهم المقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات المستهدفة.

وقد حظي الملتقى باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين، حيث تم مشاركة وحضور أكثر من 60 مستثمراً وتنفيذياً من كبرى الشركات المحلية أسفرت عن خلق قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين المحليين؛ لرفع مساهمتهم في مبادرات برنامج التخصيص تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

كما استعرض الملتقى فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص الأحد عشر، وعلى المزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين. وتم من خلال الملتقى استعراض القواعد الرئيسية لبرنامج التخصيص المبني على حوكمة متينة وفعالة والأسس التي وضعت لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص.

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