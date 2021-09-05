مثل هذا اليوم قبل 60 عاماً.. أمر ملكي بإنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة

نشرته "الدارة" تحت عنوان حدث في مثل هذا اليوم الخامس من سبتمبر

في مثل هذا اليوم قبل 60 عاماً، وتحديداً في الخامس من سبتمبر 1961، صدر الأمر الملكي بإنشاء جامعة بالمدينة المنوّرة باسم الجامعة الإسلامية.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز على حسابها بتويتر، تقول: نقلاً عن صحيفة أم القرى في عددها 1885 بتاريخ 25 / 3 / 1381 هـ، الموافق 5 / 9 / 1961 م، إن أمراً ملكياً صدر بالموافقة على إنشاء الجامعة الإسلامية بمنطقة المدينة المنوّرة.