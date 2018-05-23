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"برنامج منى الجميح للإسكان الخيري" يقدِّم دعمًا بـ 5.5 مليون ريال لـ"جود الإسكان"

لتغطية الأسر الأشد احتياجًا للوحدات السكنية في محافظات السعودية

قدم "برنامج منى بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- للإسكان الخيري" دعمًا لمنصة جود الإسكان للتمويل الجماعي السكني بمبلغ 5.5 مليون ريال؛ وذلك تأكيدًا للدعم الخيري والعطاء التنموي الفعّال من البرنامج، ودعمًا لجهود العطاء الخيري الذي تعمل عليه المنصة.

وتهدف المساهمة المقدمة من "برنامج منى بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- للإسكان الخيري" إلى تغطية احتياجات الأسر الأشد حاجة للوحدات السكنية في محافظات مختلفة بالسعودية؛ إذ تقوم المنصة بحوكمة عملية الدعم، والتأكد من إيصاله لمستحقيه المسجلين في المنصة عبر الجمعيات الخيرية الشريكة، وتمكينهم من الحصول على المسكن بحسب الاحتياج الخاص بكل حالة؛ وبذلك تسهم المنصة في تمكين استقرار أفراد المجتمع دعمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في السعودية.

ونوه ماجد بن مساعد أباالخيل، المتحدث الرسمي لمنصة "جود الإسكان"، بأهمية الدعم المقدم من البرنامج مبينًا أن هذا العطاء يؤكد عمق الشراكة بين القطاعات المختلفة في السعودية لدعم العطاء الخيري، ويعد تعزيزًا للتحول الرقمي على الأصعدة كافة بما فيها العمل الخيري.

وأوضح أن المبادرة ذات بُعد نوعي؛ لما فيها من تعزيز الإخاء بين أفرادالمجتمع، وتأكيد حرص السعودية على تنظيم العمل المجتمعي، وتفعيل دور الفرد والمنظمات في الخدمات الاجتماعية.

وكانت منصة "جود الإسكان" قد انطلقت في 15 رمضان 1440هـ بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمبلغ 100 مليون ريال، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة. وتأتي هذه اللفتة الحانية خلال شهر رمضان المبارك لتؤكد حرص القيادة على دعم فئات المجتمع كافة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وتهدف المنصة إلى استحداث وسيلة، تسمح للمساهمين من الأفراد والجهات بالمشاركة في تمكين الأسر الأشد حاجة للدعم الخيري السكني عبر مسارات متنوعة للدعم، مثل دعم سداد الإيجارات، ودعم الحصول على سكن؛ إذتسعى المنصة إلى تنويع حلول الإسكان الخيري عبر تمكين المجتمع من المبادرة بمساهمات خيرية في منصة "جود الإسكان".

ويمكن تقديم الدعم بكل سهولة وموثوقية وبشكل إلكتروني عبر الدخول على رابط المنصة JoodEskan.org.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"برنامج منى الجميح للإسكان الخيري" يقدِّم دعمًا بـ 5.5 مليون ريال لـ"جود الإسكان"
سبق

قدم "برنامج منى بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- للإسكان الخيري" دعمًا لمنصة جود الإسكان للتمويل الجماعي السكني بمبلغ 5.5 مليون ريال؛ وذلك تأكيدًا للدعم الخيري والعطاء التنموي الفعّال من البرنامج، ودعمًا لجهود العطاء الخيري الذي تعمل عليه المنصة.

وتهدف المساهمة المقدمة من "برنامج منى بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- للإسكان الخيري" إلى تغطية احتياجات الأسر الأشد حاجة للوحدات السكنية في محافظات مختلفة بالسعودية؛ إذ تقوم المنصة بحوكمة عملية الدعم، والتأكد من إيصاله لمستحقيه المسجلين في المنصة عبر الجمعيات الخيرية الشريكة، وتمكينهم من الحصول على المسكن بحسب الاحتياج الخاص بكل حالة؛ وبذلك تسهم المنصة في تمكين استقرار أفراد المجتمع دعمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في السعودية.

ونوه ماجد بن مساعد أباالخيل، المتحدث الرسمي لمنصة "جود الإسكان"، بأهمية الدعم المقدم من البرنامج مبينًا أن هذا العطاء يؤكد عمق الشراكة بين القطاعات المختلفة في السعودية لدعم العطاء الخيري، ويعد تعزيزًا للتحول الرقمي على الأصعدة كافة بما فيها العمل الخيري.

وأوضح أن المبادرة ذات بُعد نوعي؛ لما فيها من تعزيز الإخاء بين أفرادالمجتمع، وتأكيد حرص السعودية على تنظيم العمل المجتمعي، وتفعيل دور الفرد والمنظمات في الخدمات الاجتماعية.

وكانت منصة "جود الإسكان" قد انطلقت في 15 رمضان 1440هـ بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمبلغ 100 مليون ريال، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة. وتأتي هذه اللفتة الحانية خلال شهر رمضان المبارك لتؤكد حرص القيادة على دعم فئات المجتمع كافة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وتهدف المنصة إلى استحداث وسيلة، تسمح للمساهمين من الأفراد والجهات بالمشاركة في تمكين الأسر الأشد حاجة للدعم الخيري السكني عبر مسارات متنوعة للدعم، مثل دعم سداد الإيجارات، ودعم الحصول على سكن؛ إذتسعى المنصة إلى تنويع حلول الإسكان الخيري عبر تمكين المجتمع من المبادرة بمساهمات خيرية في منصة "جود الإسكان".

ويمكن تقديم الدعم بكل سهولة وموثوقية وبشكل إلكتروني عبر الدخول على رابط المنصة JoodEskan.org.sa.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:28 AM

"برنامج منى الجميح للإسكان الخيري" يقدِّم دعمًا بـ 5.5 مليون ريال لـ"جود الإسكان"

لتغطية الأسر الأشد احتياجًا للوحدات السكنية في محافظات السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم "برنامج منى بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- للإسكان الخيري" دعمًا لمنصة جود الإسكان للتمويل الجماعي السكني بمبلغ 5.5 مليون ريال؛ وذلك تأكيدًا للدعم الخيري والعطاء التنموي الفعّال من البرنامج، ودعمًا لجهود العطاء الخيري الذي تعمل عليه المنصة.

وتهدف المساهمة المقدمة من "برنامج منى بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- للإسكان الخيري" إلى تغطية احتياجات الأسر الأشد حاجة للوحدات السكنية في محافظات مختلفة بالسعودية؛ إذ تقوم المنصة بحوكمة عملية الدعم، والتأكد من إيصاله لمستحقيه المسجلين في المنصة عبر الجمعيات الخيرية الشريكة، وتمكينهم من الحصول على المسكن بحسب الاحتياج الخاص بكل حالة؛ وبذلك تسهم المنصة في تمكين استقرار أفراد المجتمع دعمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في السعودية.

ونوه ماجد بن مساعد أباالخيل، المتحدث الرسمي لمنصة "جود الإسكان"، بأهمية الدعم المقدم من البرنامج مبينًا أن هذا العطاء يؤكد عمق الشراكة بين القطاعات المختلفة في السعودية لدعم العطاء الخيري، ويعد تعزيزًا للتحول الرقمي على الأصعدة كافة بما فيها العمل الخيري.

وأوضح أن المبادرة ذات بُعد نوعي؛ لما فيها من تعزيز الإخاء بين أفرادالمجتمع، وتأكيد حرص السعودية على تنظيم العمل المجتمعي، وتفعيل دور الفرد والمنظمات في الخدمات الاجتماعية.

وكانت منصة "جود الإسكان" قد انطلقت في 15 رمضان 1440هـ بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمبلغ 100 مليون ريال، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة. وتأتي هذه اللفتة الحانية خلال شهر رمضان المبارك لتؤكد حرص القيادة على دعم فئات المجتمع كافة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وتهدف المنصة إلى استحداث وسيلة، تسمح للمساهمين من الأفراد والجهات بالمشاركة في تمكين الأسر الأشد حاجة للدعم الخيري السكني عبر مسارات متنوعة للدعم، مثل دعم سداد الإيجارات، ودعم الحصول على سكن؛ إذتسعى المنصة إلى تنويع حلول الإسكان الخيري عبر تمكين المجتمع من المبادرة بمساهمات خيرية في منصة "جود الإسكان".

ويمكن تقديم الدعم بكل سهولة وموثوقية وبشكل إلكتروني عبر الدخول على رابط المنصة JoodEskan.org.sa.

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