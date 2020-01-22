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بالفيديو.. "العرفج": انتظروا تنظيمًا يصدر قريبًا لتنظيم عمل السوشيال ميديا

قال إن تصوير الناس يرتبط بالأخلاق قبل أن يرتبط بالقانون

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن موضوع "تصوير الناس" يرتبط بالأخلاق قبل أن يرتبط بالقانون، مشيرًا إلى أن هناك تنظيمًا سيصدر قريبًا لتنظيم السوشيال ميديا.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

في البداية أشار العرفج إلى أن إعلان تأديب أو كف يد قاضٍ هو شفافية عالية، كنا نفتقدها في سنوات ماضية. والدولة تؤكد بقراراتها أن قضاءنا يراعي دائمًا حقوق الإنسان، وكل ما جاء في الأعراف والاتفاقيات الدولية.

كما أكد عامل المعرفة أن الكرة السعودية بدأت تستعيد أمجادها وعلو كعبها بالتأهل لنهائي آسيا، كما أنها اعتُبرت الأولى من دول الـ20 في تمكين المرأة.

فيما استعرض البرنامج مقطع فيديو من "عين أبادر" مناشد - في الوقت نفسه - هيئة السياحة الاهتمام بالسياحة العلاجية.

وفي فقرة "مزاين الكتب" تمنى عامل المعرفة جهة وقفية، يوصي لها أصحاب المكتبات الضخمة بمكتباتهم بدلاً من أن تُباع بعد وفاتهم في "الحراج".

عامل المعرفة أحمد العرفج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "العرفج": انتظروا تنظيمًا يصدر قريبًا لتنظيم عمل السوشيال ميديا
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن موضوع "تصوير الناس" يرتبط بالأخلاق قبل أن يرتبط بالقانون، مشيرًا إلى أن هناك تنظيمًا سيصدر قريبًا لتنظيم السوشيال ميديا.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

في البداية أشار العرفج إلى أن إعلان تأديب أو كف يد قاضٍ هو شفافية عالية، كنا نفتقدها في سنوات ماضية. والدولة تؤكد بقراراتها أن قضاءنا يراعي دائمًا حقوق الإنسان، وكل ما جاء في الأعراف والاتفاقيات الدولية.

كما أكد عامل المعرفة أن الكرة السعودية بدأت تستعيد أمجادها وعلو كعبها بالتأهل لنهائي آسيا، كما أنها اعتُبرت الأولى من دول الـ20 في تمكين المرأة.

فيما استعرض البرنامج مقطع فيديو من "عين أبادر" مناشد - في الوقت نفسه - هيئة السياحة الاهتمام بالسياحة العلاجية.

وفي فقرة "مزاين الكتب" تمنى عامل المعرفة جهة وقفية، يوصي لها أصحاب المكتبات الضخمة بمكتباتهم بدلاً من أن تُباع بعد وفاتهم في "الحراج".

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
11:30 PM

بالفيديو.. "العرفج": انتظروا تنظيمًا يصدر قريبًا لتنظيم عمل السوشيال ميديا

قال إن تصوير الناس يرتبط بالأخلاق قبل أن يرتبط بالقانون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن موضوع "تصوير الناس" يرتبط بالأخلاق قبل أن يرتبط بالقانون، مشيرًا إلى أن هناك تنظيمًا سيصدر قريبًا لتنظيم السوشيال ميديا.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

في البداية أشار العرفج إلى أن إعلان تأديب أو كف يد قاضٍ هو شفافية عالية، كنا نفتقدها في سنوات ماضية. والدولة تؤكد بقراراتها أن قضاءنا يراعي دائمًا حقوق الإنسان، وكل ما جاء في الأعراف والاتفاقيات الدولية.

كما أكد عامل المعرفة أن الكرة السعودية بدأت تستعيد أمجادها وعلو كعبها بالتأهل لنهائي آسيا، كما أنها اعتُبرت الأولى من دول الـ20 في تمكين المرأة.

فيما استعرض البرنامج مقطع فيديو من "عين أبادر" مناشد - في الوقت نفسه - هيئة السياحة الاهتمام بالسياحة العلاجية.

وفي فقرة "مزاين الكتب" تمنى عامل المعرفة جهة وقفية، يوصي لها أصحاب المكتبات الضخمة بمكتباتهم بدلاً من أن تُباع بعد وفاتهم في "الحراج".

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