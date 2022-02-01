"بلاسيتيشن" تتيح ميزة منتظرة لمستخدميها منذ 2018

أعلنت شركة "سوني" اليابانية، عن طرحها ميزة في منصة ألعابها الشهيرة "بلايستيشن" كانت منتظرة لمستخدميها منذ عام 2018.

وأوضحت "سوني" في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها ستتيح في ألعابها لأول مرة خدمة "ديسكورد" للمحادثات عبر الألعاب المختلفة، والتي طالَبَ بها المستخدمون منذ إطلاق الخدمة في منصات الألعاب المنافسة مثل "إكس بوكس" منذ عام 2018.

وسيمكن من خلال خدمة "ديسكورد" لأصدقائك رؤية ما تلعبه، والتواصل معهم، من خلال تبادل معرف "PIN" مع أصدقائك.

ولتفعيل الخدمة على منصات "بلايستيش 4" و"بلايستيشن 5"، يمكنك فتح تطبيق "ديسكورد" أو موقع الويب الخاص بها من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وانتقل إلى قسم الاتصالات في إعدادات المستخدم بحسابك، ستجد أيقونة جديدة مخصصة لمنصات "بلايستيشن".

وأشارت "سوني" إلى أنها تطرح حاليًا التقنية بصورة تدريجية لكل دول العالم؛ حيث هي متاحة حاليًا فقط في الولايات المتحدة؛ لكنها ستصل لباقي دول العالم خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن مايكروسوفت دخلت حاليًا في مفاوضات مع شركة "ديسكورد" للاستحواذ عليها مقابل 10 مليارات دولار أمريكي تقريبًا؛ ولكن لا تزال المفاوضات جارية حتى الآن.

وعلقت "ديسكورد" على تعاونها مع سوني بقولها: "نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع بلايستيشن، واستكشاف كيف يمكننا بشكل جماعي إنشاء تجارب مشتركة رائعة لأصدقائك ومجتمعاتك".