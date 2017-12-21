النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد "بيريرا"

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرتغالي "جارديم" إن قرار إبعاده البرازيلي "بيريرا" لاعب الفريق عن مواجهة الرائد في دور الـ 16 من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدواعٍ انضباطية، مبينًا قدرة الجهاز الفني على حل مشاكل الفريق داخليًا.

وتابع جارديم في تصريحات للناقل الرسمي عقب تأهل فريقه: " استبعاد بيريرا جاء بعد قرار انضباطي، ودائمًا ما نحل مشاكلنا داخليًا، ومستقبلاً سننهي كل الأمور".

وامتدح المدرب أداء لاعبي فريقه أمام الرائد، مبينًا أن تغيير أسلوب اللعب داخل الملعب تم بوساطة اللاعبين أنفسهم.

وزاد جارديم أن أسلوب اللعب الجماعي كان حاضرًا خلال المباراة وقلة أخطاء التمرير والاستلام كما أن تنويع اللعب بالأطراف صعّب مهمة الفريق المنافس، وقال: تبديل المواقع بين ياسر الشهراني وكويلار جاء استجابة لمتغيرات المباراة والتكنيك الذي نتبعه".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد "بيريرا"
سبق

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرتغالي "جارديم" إن قرار إبعاده البرازيلي "بيريرا" لاعب الفريق عن مواجهة الرائد في دور الـ 16 من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدواعٍ انضباطية، مبينًا قدرة الجهاز الفني على حل مشاكل الفريق داخليًا.

وتابع جارديم في تصريحات للناقل الرسمي عقب تأهل فريقه: " استبعاد بيريرا جاء بعد قرار انضباطي، ودائمًا ما نحل مشاكلنا داخليًا، ومستقبلاً سننهي كل الأمور".

وامتدح المدرب أداء لاعبي فريقه أمام الرائد، مبينًا أن تغيير أسلوب اللعب داخل الملعب تم بوساطة اللاعبين أنفسهم.

وزاد جارديم أن أسلوب اللعب الجماعي كان حاضرًا خلال المباراة وقلة أخطاء التمرير والاستلام كما أن تنويع اللعب بالأطراف صعّب مهمة الفريق المنافس، وقال: تبديل المواقع بين ياسر الشهراني وكويلار جاء استجابة لمتغيرات المباراة والتكنيك الذي نتبعه".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
11:16 PM

مدرب الهلال يمتدح اللاعبين أمام الرائد ويوضح : هذا السبب الحقيقي لاستبعاد "بيريرا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,338

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرتغالي "جارديم" إن قرار إبعاده البرازيلي "بيريرا" لاعب الفريق عن مواجهة الرائد في دور الـ 16 من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدواعٍ انضباطية، مبينًا قدرة الجهاز الفني على حل مشاكل الفريق داخليًا.

وتابع جارديم في تصريحات للناقل الرسمي عقب تأهل فريقه: " استبعاد بيريرا جاء بعد قرار انضباطي، ودائمًا ما نحل مشاكلنا داخليًا، ومستقبلاً سننهي كل الأمور".

وامتدح المدرب أداء لاعبي فريقه أمام الرائد، مبينًا أن تغيير أسلوب اللعب داخل الملعب تم بوساطة اللاعبين أنفسهم.

وزاد جارديم أن أسلوب اللعب الجماعي كان حاضرًا خلال المباراة وقلة أخطاء التمرير والاستلام كما أن تنويع اللعب بالأطراف صعّب مهمة الفريق المنافس، وقال: تبديل المواقع بين ياسر الشهراني وكويلار جاء استجابة لمتغيرات المباراة والتكنيك الذي نتبعه".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,724
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,888
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,525
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,445

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة