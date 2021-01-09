تستأنف الخطوط العربية السعودية، رحلاتها من #الرياض و #جدة إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 11/1/2021، طبقاً لحساب "الخطوط" الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

"الخطوط السعودية" تستأنف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة.. الاثنين المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-09 تستأنف الخطوط العربية السعودية، رحلاتها من #الرياض و #جدة إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 11/1/2021، طبقاً لحساب "الخطوط" الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 06:41 PM

"الخطوط السعودية" تستأنف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة.. الاثنين المقبل





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تستأنف الخطوط العربية السعودية، رحلاتها من #الرياض و #جدة إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 11/1/2021، طبقاً لحساب "الخطوط" الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".