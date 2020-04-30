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الربيعة: المملكة قدمت مساعدات لفلسطين بإجمالي مبلغ 6.4 مليار دولار

حزمة جديدة لمواجهة كورونا.. قال: منها حوالى 250 مليون دولار للأونروا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية مع منظمة الأونروا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد بقطاع غزة.
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في قطاع غزة بدولة فلسطين.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومن جانب المنظمة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في الاجتماع الافتراضي المنعقد بينهما اليوم.

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاقية سوف يستفيد منها مليونا شخص، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يشتمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للمواطنين الفلسطينيين؛ مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الرقابة الحيوية والمضخات الوريدية ومعدات الوقاية الوبائية، وأجهزة قياس وضبط نسبة الأوكسجين، وأسرّة لنقل المرضى وبطانيات للتدفئة، ومعدات وقاية شخصية تشمل كمامات جراحية وكمامات N95 الخاصة، وكذلك ملابس وأغطية للرأس والقدمين للمرضى، وأدوية ومضادات للفيروسات ومضادات حيوية للبكتيريا، ومطهرات ومعقمات، وأدوية للأمراض المزمنة، ومستلزمات الكشف السريري وأسطوانات الأوكسجين، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء الخطير في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة للفرق الطبية العاملة هناك.

مركز الملك سلمان للإغاثة منظمة الأونروا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الربيعة: المملكة قدمت مساعدات لفلسطين بإجمالي مبلغ 6.4 مليار دولار
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية مع منظمة الأونروا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد بقطاع غزة.
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في قطاع غزة بدولة فلسطين.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومن جانب المنظمة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في الاجتماع الافتراضي المنعقد بينهما اليوم.

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاقية سوف يستفيد منها مليونا شخص، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يشتمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للمواطنين الفلسطينيين؛ مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الرقابة الحيوية والمضخات الوريدية ومعدات الوقاية الوبائية، وأجهزة قياس وضبط نسبة الأوكسجين، وأسرّة لنقل المرضى وبطانيات للتدفئة، ومعدات وقاية شخصية تشمل كمامات جراحية وكمامات N95 الخاصة، وكذلك ملابس وأغطية للرأس والقدمين للمرضى، وأدوية ومضادات للفيروسات ومضادات حيوية للبكتيريا، ومطهرات ومعقمات، وأدوية للأمراض المزمنة، ومستلزمات الكشف السريري وأسطوانات الأوكسجين، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء الخطير في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة للفرق الطبية العاملة هناك.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
06:37 PM

الربيعة: المملكة قدمت مساعدات لفلسطين بإجمالي مبلغ 6.4 مليار دولار

حزمة جديدة لمواجهة كورونا.. قال: منها حوالى 250 مليون دولار للأونروا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية مع منظمة الأونروا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد بقطاع غزة.
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في قطاع غزة بدولة فلسطين.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومن جانب المنظمة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في الاجتماع الافتراضي المنعقد بينهما اليوم.

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاقية سوف يستفيد منها مليونا شخص، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يشتمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للمواطنين الفلسطينيين؛ مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الرقابة الحيوية والمضخات الوريدية ومعدات الوقاية الوبائية، وأجهزة قياس وضبط نسبة الأوكسجين، وأسرّة لنقل المرضى وبطانيات للتدفئة، ومعدات وقاية شخصية تشمل كمامات جراحية وكمامات N95 الخاصة، وكذلك ملابس وأغطية للرأس والقدمين للمرضى، وأدوية ومضادات للفيروسات ومضادات حيوية للبكتيريا، ومطهرات ومعقمات، وأدوية للأمراض المزمنة، ومستلزمات الكشف السريري وأسطوانات الأوكسجين، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء الخطير في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة للفرق الطبية العاملة هناك.

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