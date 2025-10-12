النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مزامنة لعودة العمرة.. استحداث منطقتيْ فرز للحالات بـ"أجياد للطوارئ"

تنفسية وغيرها.. كوادر صحية مؤهلة وغرفة مخصصة لسحب العينات

تزامنًا مع استئناف أداء مناسك العمرة، رفع التجمع الصحي بمكة المكرمة -ممثلًا في مستشفى أجياد للطوارئ- جاهزيته ومستوى خدماته المقدمة للمرضى والمراجعين وتطبيق الإجراءات الصحية والتنظيمية عالية الجودة؛ وفق البروتوكولات المتخذة في مواجهة الجائحة.

واستحدثت المستشفى منطقتين للفرز؛ إحداهما في منطقة فرز الأمراض التنفسية؛ حيث تتسع لأربعة أسرّة منفصلة، وأربعة مناطق للانتظار يتم فيها فرز الحالات التنفسية والكشف عليها والتعامل معها وتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة، والأخرى في منطقة فرز الأمراض غير التنفسية؛ حيث تتسع لسرير و6 مناطق للانتظار.

وفي المنطقة ذاتها توجد كوادر صحية طوال 24 ساعة، مؤهلة ومدربة بشكل كافٍ على آلية الفرز والكشف على الحالات، كما يوجد غرفة مخصصة لسحب العينات للمرضى المتواجدين داخل منطقة الفرز التنفسية.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ الدكتور سلطان بغدادي، تزامنًا مع عودة المعتمرين للمسجد الحرام والتي تتطلب جاهزية عالية من قِبَل الفِرَق الطبية المتواجدة في الحرم وكذلك داخل المستشفى قمنا برفع الجاهزية منذ وقت مبكر لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.

وأضاف: "تم إعداد خطط عمل متكاملة ومتوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات المتبعة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-١٩)؛ حيث تم استحداث منطقتين للفرز للتعامل وتطبيق سياسيات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة والتي من شأنها التعامل مع الحالات المكتشفة والسيطرة عليها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مزامنة لعودة العمرة.. استحداث منطقتيْ فرز للحالات بـ"أجياد للطوارئ"
سبق

تزامنًا مع استئناف أداء مناسك العمرة، رفع التجمع الصحي بمكة المكرمة -ممثلًا في مستشفى أجياد للطوارئ- جاهزيته ومستوى خدماته المقدمة للمرضى والمراجعين وتطبيق الإجراءات الصحية والتنظيمية عالية الجودة؛ وفق البروتوكولات المتخذة في مواجهة الجائحة.

واستحدثت المستشفى منطقتين للفرز؛ إحداهما في منطقة فرز الأمراض التنفسية؛ حيث تتسع لأربعة أسرّة منفصلة، وأربعة مناطق للانتظار يتم فيها فرز الحالات التنفسية والكشف عليها والتعامل معها وتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة، والأخرى في منطقة فرز الأمراض غير التنفسية؛ حيث تتسع لسرير و6 مناطق للانتظار.

وفي المنطقة ذاتها توجد كوادر صحية طوال 24 ساعة، مؤهلة ومدربة بشكل كافٍ على آلية الفرز والكشف على الحالات، كما يوجد غرفة مخصصة لسحب العينات للمرضى المتواجدين داخل منطقة الفرز التنفسية.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ الدكتور سلطان بغدادي، تزامنًا مع عودة المعتمرين للمسجد الحرام والتي تتطلب جاهزية عالية من قِبَل الفِرَق الطبية المتواجدة في الحرم وكذلك داخل المستشفى قمنا برفع الجاهزية منذ وقت مبكر لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.

وأضاف: "تم إعداد خطط عمل متكاملة ومتوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات المتبعة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-١٩)؛ حيث تم استحداث منطقتين للفرز للتعامل وتطبيق سياسيات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة والتي من شأنها التعامل مع الحالات المكتشفة والسيطرة عليها".

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
01:36 PM

مزامنة لعودة العمرة.. استحداث منطقتيْ فرز للحالات بـ"أجياد للطوارئ"

تنفسية وغيرها.. كوادر صحية مؤهلة وغرفة مخصصة لسحب العينات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
599

تزامنًا مع استئناف أداء مناسك العمرة، رفع التجمع الصحي بمكة المكرمة -ممثلًا في مستشفى أجياد للطوارئ- جاهزيته ومستوى خدماته المقدمة للمرضى والمراجعين وتطبيق الإجراءات الصحية والتنظيمية عالية الجودة؛ وفق البروتوكولات المتخذة في مواجهة الجائحة.

واستحدثت المستشفى منطقتين للفرز؛ إحداهما في منطقة فرز الأمراض التنفسية؛ حيث تتسع لأربعة أسرّة منفصلة، وأربعة مناطق للانتظار يتم فيها فرز الحالات التنفسية والكشف عليها والتعامل معها وتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة، والأخرى في منطقة فرز الأمراض غير التنفسية؛ حيث تتسع لسرير و6 مناطق للانتظار.

وفي المنطقة ذاتها توجد كوادر صحية طوال 24 ساعة، مؤهلة ومدربة بشكل كافٍ على آلية الفرز والكشف على الحالات، كما يوجد غرفة مخصصة لسحب العينات للمرضى المتواجدين داخل منطقة الفرز التنفسية.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ الدكتور سلطان بغدادي، تزامنًا مع عودة المعتمرين للمسجد الحرام والتي تتطلب جاهزية عالية من قِبَل الفِرَق الطبية المتواجدة في الحرم وكذلك داخل المستشفى قمنا برفع الجاهزية منذ وقت مبكر لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.

وأضاف: "تم إعداد خطط عمل متكاملة ومتوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات المتبعة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-١٩)؛ حيث تم استحداث منطقتين للفرز للتعامل وتطبيق سياسيات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة والتي من شأنها التعامل مع الحالات المكتشفة والسيطرة عليها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,848
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,428
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,315

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة