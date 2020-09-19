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أسعار النفط تواصل هبوطها بعد تعهد السعودية باستعادة فاقد الإنتاج

هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.1 % لتغلق عند 58.11 دولاراً

تراجعت أسعار النفط حوالي 2 في المئة، اليوم الأربعاء، موسعة خسائرها من الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد سريعاً إنتاجها بالكامل في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في المملكة ومع زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بزيادة كبيرة في العقوبات على إيران في أحدث تحرك أمريكي للضغط على طهران، فيما نفت إيران التورط في الهجوم على منشآت نفطية في السعودية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 95 سنتاً، أو 1.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 63.60 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتغلق عند 58.11 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل. ومع هذا فإن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهما انخفضت للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ أغسطس آب 2018.

وتعرض النفط لضغوط أيضاً من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام وهو ما دفع مؤشر الدولار للصعود.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية، مثل النفط، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت 6 بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة أعادت إمدادات النفط لزبائنها إلى مستوياتها قبل الهجمات بالسحب من مخزوناتها، والهجمات التي وقعت يوم السبت أوقفت فعلياً 5 في المئة من إنتاج النفط العالمي ودفعت الأسعار للصعود إلى 15 في المئة يوم الاثنين.


الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تواصل هبوطها بعد تعهد السعودية باستعادة فاقد الإنتاج
سبق

تراجعت أسعار النفط حوالي 2 في المئة، اليوم الأربعاء، موسعة خسائرها من الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد سريعاً إنتاجها بالكامل في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في المملكة ومع زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بزيادة كبيرة في العقوبات على إيران في أحدث تحرك أمريكي للضغط على طهران، فيما نفت إيران التورط في الهجوم على منشآت نفطية في السعودية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 95 سنتاً، أو 1.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 63.60 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتغلق عند 58.11 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل. ومع هذا فإن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهما انخفضت للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ أغسطس آب 2018.

وتعرض النفط لضغوط أيضاً من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام وهو ما دفع مؤشر الدولار للصعود.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية، مثل النفط، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت 6 بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة أعادت إمدادات النفط لزبائنها إلى مستوياتها قبل الهجمات بالسحب من مخزوناتها، والهجمات التي وقعت يوم السبت أوقفت فعلياً 5 في المئة من إنتاج النفط العالمي ودفعت الأسعار للصعود إلى 15 في المئة يوم الاثنين.


19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:04 AM

أسعار النفط تواصل هبوطها بعد تعهد السعودية باستعادة فاقد الإنتاج

هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.1 % لتغلق عند 58.11 دولاراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط حوالي 2 في المئة، اليوم الأربعاء، موسعة خسائرها من الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد سريعاً إنتاجها بالكامل في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في المملكة ومع زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بزيادة كبيرة في العقوبات على إيران في أحدث تحرك أمريكي للضغط على طهران، فيما نفت إيران التورط في الهجوم على منشآت نفطية في السعودية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 95 سنتاً، أو 1.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 63.60 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتغلق عند 58.11 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل. ومع هذا فإن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهما انخفضت للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ أغسطس آب 2018.

وتعرض النفط لضغوط أيضاً من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام وهو ما دفع مؤشر الدولار للصعود.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية، مثل النفط، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت 6 بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة أعادت إمدادات النفط لزبائنها إلى مستوياتها قبل الهجمات بالسحب من مخزوناتها، والهجمات التي وقعت يوم السبت أوقفت فعلياً 5 في المئة من إنتاج النفط العالمي ودفعت الأسعار للصعود إلى 15 في المئة يوم الاثنين.


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