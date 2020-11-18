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مدير تعليم الرياض مهنئاً بذكرى البيعة: منجزات ريادية نوعية للوطن والمواطن

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، باسمه واسم منسوبي الإدارة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أدام الله عزهما- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "الوهيبي": "نحتفل هذا اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً؛ مناسبة الذكرى السادسة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– ملكاً للمملكة العربية السعودية وما تحقق من منجزات عظيمة في شتى الميادين لعل أعظمها رؤية 2030 التي تمثل نقلة نوعية تاريخية في مسيرة هذا الوطن الشامخ.

وبين الوهيبي، أن "ذكرى البيعة السادسة تحل علينا ونحن ننعم في وطننا بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار، ونجدد لقيادتنا الرشيدة الولاء والسمع والطاعة، ونقدم الشكر والعرفان لما يحظى به الوطن عامة والتعليم خاصة من عناية ودعم سخي، أسهم في تحقيق قفزات نوعية وإنجازات عالمية، كانت ثمراته تتويج طلابنا وطالباتنا بالمراكز المتقدمة في المحافل العالمية".

وأضاف: "في ذكرى البيعة السادسة يفخر كل مواطن ومقيم في هذه الأرض المباركة بالمنجزات الريادية والنوعية لقائد مسيرتنا الفذ، التي سطرت ملاحم ملهمة في الماضي والحاضر، لتنير المستقبل للأجيال، عبر أعمال جليلة يشهد لها التاريخ، في مسيرة تنموية شمولية محورها تنمية الموارد وبناء الإنسان السعودي وفق رؤية طموحة وواعدة، لينعم وطننا بمواطنيه ومقيميه بالرفاهية والنماء.

المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم الرياض مهنئاً بذكرى البيعة: منجزات ريادية نوعية للوطن والمواطن
سبق

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، باسمه واسم منسوبي الإدارة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أدام الله عزهما- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "الوهيبي": "نحتفل هذا اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً؛ مناسبة الذكرى السادسة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– ملكاً للمملكة العربية السعودية وما تحقق من منجزات عظيمة في شتى الميادين لعل أعظمها رؤية 2030 التي تمثل نقلة نوعية تاريخية في مسيرة هذا الوطن الشامخ.

وبين الوهيبي، أن "ذكرى البيعة السادسة تحل علينا ونحن ننعم في وطننا بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار، ونجدد لقيادتنا الرشيدة الولاء والسمع والطاعة، ونقدم الشكر والعرفان لما يحظى به الوطن عامة والتعليم خاصة من عناية ودعم سخي، أسهم في تحقيق قفزات نوعية وإنجازات عالمية، كانت ثمراته تتويج طلابنا وطالباتنا بالمراكز المتقدمة في المحافل العالمية".

وأضاف: "في ذكرى البيعة السادسة يفخر كل مواطن ومقيم في هذه الأرض المباركة بالمنجزات الريادية والنوعية لقائد مسيرتنا الفذ، التي سطرت ملاحم ملهمة في الماضي والحاضر، لتنير المستقبل للأجيال، عبر أعمال جليلة يشهد لها التاريخ، في مسيرة تنموية شمولية محورها تنمية الموارد وبناء الإنسان السعودي وفق رؤية طموحة وواعدة، لينعم وطننا بمواطنيه ومقيميه بالرفاهية والنماء.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
12:52 PM

مدير تعليم الرياض مهنئاً بذكرى البيعة: منجزات ريادية نوعية للوطن والمواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، باسمه واسم منسوبي الإدارة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أدام الله عزهما- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "الوهيبي": "نحتفل هذا اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً؛ مناسبة الذكرى السادسة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– ملكاً للمملكة العربية السعودية وما تحقق من منجزات عظيمة في شتى الميادين لعل أعظمها رؤية 2030 التي تمثل نقلة نوعية تاريخية في مسيرة هذا الوطن الشامخ.

وبين الوهيبي، أن "ذكرى البيعة السادسة تحل علينا ونحن ننعم في وطننا بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار، ونجدد لقيادتنا الرشيدة الولاء والسمع والطاعة، ونقدم الشكر والعرفان لما يحظى به الوطن عامة والتعليم خاصة من عناية ودعم سخي، أسهم في تحقيق قفزات نوعية وإنجازات عالمية، كانت ثمراته تتويج طلابنا وطالباتنا بالمراكز المتقدمة في المحافل العالمية".

وأضاف: "في ذكرى البيعة السادسة يفخر كل مواطن ومقيم في هذه الأرض المباركة بالمنجزات الريادية والنوعية لقائد مسيرتنا الفذ، التي سطرت ملاحم ملهمة في الماضي والحاضر، لتنير المستقبل للأجيال، عبر أعمال جليلة يشهد لها التاريخ، في مسيرة تنموية شمولية محورها تنمية الموارد وبناء الإنسان السعودي وفق رؤية طموحة وواعدة، لينعم وطننا بمواطنيه ومقيميه بالرفاهية والنماء.

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