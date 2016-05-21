الليلة.. "العاصوف" يعرض أحداث اقتحام الحرم المكي

التي روّعت العالم الإسلامي وسجلها التاريخ السعودي

يعرض مسلسل "العاصوف"، الليلة، قصة اقتحام الحرم المكي التي وقعت بالعام ١٤٠٠هـ تمكنوا من خلالها من تهريب الأسلحة ومحاصرة المصلين، لكن سلطات الأمن استطاعت تطهير الحرم بعد أيام، وهي الأحداث التي روّعت العالم الإسلامي وقتها وسجلها التاريخ السعودي.

وبذلك يصبح "العاصوف٢" أول عمل درامي يعرض هذه الأحداث المثيرة في نسخته الثانية.

وكشفت قناة "إم بي سي" نيتها عرض أحداث الحرم كاملة الليلة وسط تباين في ردود الفعل بين مؤيد ومعارض.

ويرى المعارض أنه يخدش صورة السعودية المُحدثة التي تسعى لتقديم نفسها كمثال للتعايش وحمل شعار الدين المعتدل المنفتح على الحضارات والأديان حتى تبرؤ مشايخ تلك المرحلة من الصحوة والتضييق على المجتمع.

ولازال "العاصوف" منذ نسخته الأولى يسجل جدلًا غير مسبوق فهو يناقش حقبة السبعينات بالرياض وبعض التحولات الفكرية والاجتماعية التي شهدها المجتمع السعودي منها سيطرة الحركات الإسلامية على المشهد، إلا أن البعض يرى أنه يسعى لتكريس صورة نمطية سلبية عن الرعيل الأول ولا يركز إلا على السلبيات.

وانتقد المسرحي علي الهويريني المسلسل وقال: لم يقدم لنا إلا "صابونيات" لا يمكن أن تدخل في الأدب.. لم يقدم لنا القصة الحقيقية في الستينات والسبعينات، ولم نرَ فيه إلا مشاكل اجتماعية.