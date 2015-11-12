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طرد تركيَّيْن مقيمَيْن في مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

يرتبط اسماهما بقضايا أو شبهات تحوم حولهما

في قرار عاجل قرر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، طرد تركيَّيْن خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وفي هذا السياق نشرت الجريدة الرسمية في مصر نص القرار بقولها: إن التركيَّيْن صدر القرار بطردهما بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية.

وتقوم مصر بإبعاد العديد من المواطنين الأجانب للصالح العام إذا كانت ترتبط بأسماء هؤلاء الأشخاص أية قضايا أو شبهات تحوم حولهم.

وتعمل الجهات المعنية باتخاذ قرار إبعاد أو ترحيل مواطن من دولة عربية أو أجنبية؛ إذ يكون هناك فحص كامل من قِبل جهات سيادية عدة، ومعلومات موثقة.

مصر وزير الداخلية المصري

الرئيسية/ أخبار العالم

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طرد تركيَّيْن مقيمَيْن في مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
سبق

في قرار عاجل قرر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، طرد تركيَّيْن خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وفي هذا السياق نشرت الجريدة الرسمية في مصر نص القرار بقولها: إن التركيَّيْن صدر القرار بطردهما بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية.

وتقوم مصر بإبعاد العديد من المواطنين الأجانب للصالح العام إذا كانت ترتبط بأسماء هؤلاء الأشخاص أية قضايا أو شبهات تحوم حولهم.

وتعمل الجهات المعنية باتخاذ قرار إبعاد أو ترحيل مواطن من دولة عربية أو أجنبية؛ إذ يكون هناك فحص كامل من قِبل جهات سيادية عدة، ومعلومات موثقة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:53 PM

طرد تركيَّيْن مقيمَيْن في مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

يرتبط اسماهما بقضايا أو شبهات تحوم حولهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في قرار عاجل قرر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، طرد تركيَّيْن خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وفي هذا السياق نشرت الجريدة الرسمية في مصر نص القرار بقولها: إن التركيَّيْن صدر القرار بطردهما بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية.

وتقوم مصر بإبعاد العديد من المواطنين الأجانب للصالح العام إذا كانت ترتبط بأسماء هؤلاء الأشخاص أية قضايا أو شبهات تحوم حولهم.

وتعمل الجهات المعنية باتخاذ قرار إبعاد أو ترحيل مواطن من دولة عربية أو أجنبية؛ إذ يكون هناك فحص كامل من قِبل جهات سيادية عدة، ومعلومات موثقة.

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