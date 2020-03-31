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لص يستغل إجراءات كورونا ويسرق لوحة لـ "فان جوخ" من متحف هولندي

"حديقة الربيع" يعود تاريخها لـ 1884 وكانت مستعارة من متحف جرونينجر

أعلن متحف سينجر لارين في هولندا، أمس الإثنين، سرقة لوحة لفان جوخ؛ ليل الأحد، خلال إغلاق المتحف في إطار إجراءات العزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولوحة "حديقة الربيع" التي رسمها فان جوخ عام 1884 كانت مستعارة من متحف جرونينجر.

وبحسب "رويترز"، قال إيفرت فان أوس؛ مدير عام متحف سينجر، في مؤتمر صحفي نقله موقع يوتيوب "نحن غاضبون ومصدومون وحزانى".

فيروس كورونا الجديد متحف سينجر لارين هولندا سرقة لوحة لفان جوخ

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لص يستغل إجراءات كورونا ويسرق لوحة لـ "فان جوخ" من متحف هولندي
سبق

أعلن متحف سينجر لارين في هولندا، أمس الإثنين، سرقة لوحة لفان جوخ؛ ليل الأحد، خلال إغلاق المتحف في إطار إجراءات العزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولوحة "حديقة الربيع" التي رسمها فان جوخ عام 1884 كانت مستعارة من متحف جرونينجر.

وبحسب "رويترز"، قال إيفرت فان أوس؛ مدير عام متحف سينجر، في مؤتمر صحفي نقله موقع يوتيوب "نحن غاضبون ومصدومون وحزانى".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:48 AM

لص يستغل إجراءات كورونا ويسرق لوحة لـ "فان جوخ" من متحف هولندي

"حديقة الربيع" يعود تاريخها لـ 1884 وكانت مستعارة من متحف جرونينجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متحف سينجر لارين في هولندا، أمس الإثنين، سرقة لوحة لفان جوخ؛ ليل الأحد، خلال إغلاق المتحف في إطار إجراءات العزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولوحة "حديقة الربيع" التي رسمها فان جوخ عام 1884 كانت مستعارة من متحف جرونينجر.

وبحسب "رويترز"، قال إيفرت فان أوس؛ مدير عام متحف سينجر، في مؤتمر صحفي نقله موقع يوتيوب "نحن غاضبون ومصدومون وحزانى".

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