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الاتحاد يواجه أثيرتون الإنجليزي في رابع مبارياته الودية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد غداً الأربعاء رابع مبارياته الودية بمعسكره الخارجي بمدينة مانشستر البريطانية أمام فريق أثيرتون الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يشار أن الاتحاد فاز يوم أمس الاثنين على ليدز يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-2 في ثالث مبارياته الودية بالمعسكر.

وكانت بعثة فريق الاتحاد غادرت إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لإجراء المعسكر الخارجي في الرابع من الشهر الجاري والذي يستمر حتى 25 من شهر يوليو الحالي.

يذكر أن فريق الاتحاد ينتظره استحقاق مهم أمام ذوباهان الإيراني في الخامس من أغسطس المقبل لحساب ذهاب ربع نهائي دوري آسيا قبل أن يتجدد لقاء الإياب في 12 من ذات الشهر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يواجه أثيرتون الإنجليزي في رابع مبارياته الودية
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد غداً الأربعاء رابع مبارياته الودية بمعسكره الخارجي بمدينة مانشستر البريطانية أمام فريق أثيرتون الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يشار أن الاتحاد فاز يوم أمس الاثنين على ليدز يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-2 في ثالث مبارياته الودية بالمعسكر.

وكانت بعثة فريق الاتحاد غادرت إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لإجراء المعسكر الخارجي في الرابع من الشهر الجاري والذي يستمر حتى 25 من شهر يوليو الحالي.

يذكر أن فريق الاتحاد ينتظره استحقاق مهم أمام ذوباهان الإيراني في الخامس من أغسطس المقبل لحساب ذهاب ربع نهائي دوري آسيا قبل أن يتجدد لقاء الإياب في 12 من ذات الشهر.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
11:59 PM

الاتحاد يواجه أثيرتون الإنجليزي في رابع مبارياته الودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد غداً الأربعاء رابع مبارياته الودية بمعسكره الخارجي بمدينة مانشستر البريطانية أمام فريق أثيرتون الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يشار أن الاتحاد فاز يوم أمس الاثنين على ليدز يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-2 في ثالث مبارياته الودية بالمعسكر.

وكانت بعثة فريق الاتحاد غادرت إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لإجراء المعسكر الخارجي في الرابع من الشهر الجاري والذي يستمر حتى 25 من شهر يوليو الحالي.

يذكر أن فريق الاتحاد ينتظره استحقاق مهم أمام ذوباهان الإيراني في الخامس من أغسطس المقبل لحساب ذهاب ربع نهائي دوري آسيا قبل أن يتجدد لقاء الإياب في 12 من ذات الشهر.

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