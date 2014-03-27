مصر.. انتشال عائلة حية من "العقار المنهار" وارتفاع الوفيات إلى 11 حالة

المبنى مكون من 10 طوابق وأكثر من 100 شخص لا زالوا تحت الأنقاض

أفادت وسائل إعلام مصرية بانهيار مبنى مكون من 10 طوابق في منطقة جسر السويس شرقي العاصمة القاهرة بداخله ما لا يقل عن 100 عامل من جنسيات مصرية وسودانية بجانب عدد من الأسر.

ونجحت فرق الإنقاذ في مصر، اليوم السبت، من انتشال عائلة على قيد الحياة، من بين أنقاض المبنى الذي انهار فجرًا.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية أن العائلة التي تم إنقاذها مكونة من 5 أفراد، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مجموع من تم انتشاله من تحت الأنقاض ارتفع إلى 36 شخصًا حتى الآن.

وقال شهود عيان إن المبنى المنهار كان يوجد في داخله 100- 150 عاملًا يحملون جنسيات مصرية وسودانية وسورية؛ نظرًا لوجود مصنع ملابس فيه.

وكان مبنى سكني مؤلف من 10 طوابق في منطقة جسر السويس، شرقي القاهرة، قد انهار في وقت سابق السبت؛ مما أدى إلى مصرع 11 شخصًا حتى الآن وإصابة 25 آخرين في أحدث حصيلة.

وذكر مصدر أمني أن الانهيار وقع نتيجة انفجار حدث داخل المصنع.

وقررت السلطات المصرية تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.